10 квітня — яке церковне свято, що не варто робити, щоб не лити в майбутньому гіркі сльози

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 10 квітня, в православному календарі день пам’яті мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помпія, Зінона, Олександра, Феодора та інших 33. Мученики Терентій, Африкан, Максим, Помпій, Зинон, Олександр, Феодор та інші 33 були християнськими святими, які пострадали за віру в ІІІ столітті. Вони були військовими, які відмовилися віддати шану ідолам під час правління імператора Декія. За легендою, вони зробили хресне знамення і дмухнули на капище, внаслідок чого ідоли впали і розсипалися на порох. Їх відвага і віра стали прикладом для багатьох християн того часу.

Прикмети 10 квітня

Народні прикмети 10 квітня / Фото: pixabay.com

Вже з'явилися молоді павучки — прийшов теплий період року.

Від самого ранку яскраве сонце — потрібно починати роботу на городі.

Туман навколо сонця під час сходу — влітку добре вродять фрукти і ягоди.

Що завтра не можна робити

Заборонялося цього дня влаштовувати вечірки та гуляння, особливо танцювати. Наші пращури вірили, хто не дотримається правила, той в найближчому майбутньому буде лити гіркі сльози. Також не варто пропонувати руку і серце — кохана скоро розлюбить.

Що можна робити завтра

Наші предки намагалися не спати до самого ранку. Вірили, якщо так зробити — то можна вийти "сухим" з будь-якої проблеми. А якщо все ж таки заснули і вам приснився родич, який вже помер, то це означає, що будете мати міцне здоров'я.

Читайте також: