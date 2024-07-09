10 липня — яке церковне свято, що не можна робити, щоб не залишитися без довіри близьких

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 10 липня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Антонія Печерського. Антоній Печерський, у мирі Антипій, народився близько 983 року в містечку Любеч на Чернігівщині. У юності він вирушив до Афону, де прийняв чернечий постриг і набув духовного досвіду, який пізніше допоміг йому в організації монастирського життя на Русі.

Повернувшись до Києва близько 1013 року, Антоній почав жити як пустельник у печерах біля села Берестове, яке розташоване неподалік від Києва. Його святість і духовні здібності привернули до нього багатьох учнів, що стало основою для створення монастирської громади.

Близько 1051 року Антоній заснував Києво-Печерський монастир, який згодом став великим духовним і культурним центром Русі. Монастир став місцем зібрання великої кількості монахів, які прагнули жити за прикладом Антонія – у молитві, пості та праці.

Антоній вів суворий спосіб життя: харчувався скромно, більшу частину часу проводив у молитві та спогляданні. Він також був відомий своїм даром прозорливості та чудотворення. Багато людей приходили до нього за порадою та зціленням.

Антоній прожив до глибокої старості, помер 1073 року, залишивши після себе велике духовне спадщина. Його мощі були поховані в печерах, які пізніше стали відомі як Ближні печери.

Прикмети 10 липня

Народні прикмети 10 липня / Фото: Unsplash

Вночі гроза гримить — вдень чекайте на тепло.

Слимаки лізуть високо на рослини — до дощу.

До обіду веселка — після обіду буде вітряно.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші пращури вірили, що не можна кидати у воду сміття, лаятися біля водойм та проливати воду. Все це могло залишити людини без довіри близьких. Також не варто допивати з чужого горнятка. Це може призвести до погіршення здоров'я.

Що можна робити завтра

Цього дня збирали ряску з водойм, адже вірили, що вона має цілющу силу, допомагає за безсоння. А рибаки обов'язково займалися ремонтом сітки, а потім йшли ловити рибу.

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