10 листопада — яке церковне свято, чому обов'язково потрібно робити добрі справи на Родіона

Завтра, 10 листопада, в православному календарі день пам’яті апостолів від 70 Ераста, Олімпа, Родіона, Сосіпатра, Куарта (Кварта) і Тертія.

Ераст був народжений у заможній сім’ї, а згодом у вже дорослому віці став учнем святого Павла. До того моменту він працював міським економом у місті Коринфі. Він супроводжував Павла у його подорожах і був з ним у в’язниці. Пізніше він став єпископом Тирани, де і помер у мирі.

Олімп був одним з улюблених учнів Павла, який згадує його у своїх посланнях. Він був одним з тих, хто залишився з Павлом у Римі, коли інші відступили від нього. Він також був одним з тих, хто підтримував Павла у його останні години перед стратою. Олімп був також мучеником за християнську віру.

Родіон був родичем Павла, якого він називає "моїм співтоваришем", у посланні до римлян. Він був одним із перших проповідників Євангелія у Римі і заснував там християнську громаду. Він також був мучеником за християнську віру і похований у Римі.

Сосіпатр був другом і співробітником Павла, який згадує його у своїх посланнях. Він був родом із міста Верея, де перейшов у християнство під впливом проповіді Павла. Він супроводжував Павла у його подорожах і допомагав йому у проповіді. Він також був єпископом Іконії, де і помер у мирі.

Куарт або Кварт був також другом і співробітником Павла, який згадує його у своїх посланнях. Він був родом із міста Дерба, де перейшов у християнство під впливом проповіді Павла. Він супроводжував Павла у його подорожах і допомагав йому у проповіді. Він також був єпископом Береї, де і помер у мирі.

Тертій був секретарем Павла, який написав за його диктовкою послання до римлян. Він також згадує себе у цьому посланні, вітаючи римських християн. Він був одним із тих, хто супроводжував Павла у його подорожах і допомагав йому у проповіді. Він також був єпископом Іконії, де і помер у мирі.

Церковне свято 10 листопада — день пам'яті святого мученика Ореста

Святий мученик Орест був лікарем, який жив у iii столітті в місті Тіані в Каппадокії. Він був християнином і допомагав багатьом хворим і страждальникам. Він також проповідував Євангеліє і обертав до християнства багатьох язичників. За це він був затриманий і відведений до імператора Діоклетіана, який намагався спокусити його обіцянками і погрозами, але Орест залишався вірним Христові. Тоді імператор наказав його піддати жорстоким катуванням, але Орест не втрачав мужності і терпіння. Він був побитий, розірваний гачками, спалений вогнем, кинутий у киплячу воду, але Бог захищав його від смерті. Нарешті, Орест був приведений до храму Аполлона, де йому наказали принести жертву ідолу, але Орест відмовився і зневажливо висловився про язичницького бога. Тоді з храму вийшов величезний змій, який накинувся на Ореста і вкусив його за шию. Орест помер, висловивши свою любов до Христа. Його тіло було поховане християнами, а змій був знищений блискавкою.

Прикмети 10 листопада

Народні прикмети 10 листопада / Фото: Pexels

Іній на деревах означає, що зима буде суворою.

Вже лежить сніг — зима буде теплою, вітряною.

Стоїть туман — до потепління.

Що завтра не можна робити

В давнину вважалося, що цього дня не варто проводити генеральне прибирання в будинку та виносити з оселі сміття. Вважалося, що разом з ним можна винести сімейне щастя. Не варто позичати або брати гроші — можна нажити фінансових проблем. Заборонено сваритися, особливо з рідними. Конфлікт може затягнутися надовго.

Що можна робити завтра

Вважалося, що будь-які хороші справи, які були зроблені на Родіона, повернуться сторицею. День чудово підходить для примирення, а також приємних розмов з родиною. Було прийнято носити лише світлий чистий одяг, який привертає талан.

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