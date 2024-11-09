10 листопада — яке церковне свято, що не можна робити цього дня, щоб вас не покинуло багатство

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 10 листопада, в православному календарі день пам’яті святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона та тих, хто з ними. Апостол Ераст, якому зазвичай приписується роль диякона в ранній Церкві, був одним з тих, хто поширював християнське вчення в містах і селах Римської імперії. У християнській традиції він згадується як один із 70 апостолів. Був відомий своєю глибокою вірою та служінням в Церкві.

Згідно з церковними переказами, Ераст був, ймовірно, одним з тих, хто допомагав святим апостолам, зокрема апостолу Павлу, у проповідуванні Євангелії. Апостол Павло навіть згадує Ераста в посланнях (наприклад, у Посланні до Римлян), що свідчить про його значну роль у ранній Церкві. За традицією, після поширення християнства в містах, Ераст служив архиєпископом в одній з церквей. Його мученицька смерть була пов'язана з тим, що він відмовився відректися від віри в Ісуса Христа.

Олімп був також одним з 70 апостолів і найбільш відомий як святий, який служив разом з апостолом Павлом. Згідно з церковними переказами, Олімп проповідував Євангеліє в різних містах та був тісно пов'язаний з апостолом Павлом, допомагаючи йому у служінні. Він був одним з тих, хто засновував християнські громади і підтримував їх у часи гонінь.

Церковна традиція вважає Олімпа святим мучеником, хоча конкретні деталі його мученицької смерті в різних джерелах можуть відрізнятися. Його ім'я часто згадується разом з іншими апостолами, і він шанується за свою віру, смирення і служіння.

Родіон — ще один з 70 апостолів, який згадується в Новому Завіті. Він був одним із перших, хто поширював християнське вчення в різних частинах Римської імперії. Як і його побратими по апостольському служінню, Родіон проповідував Євангеліє, навертаючи до християнської віри багатьох людей. Згідно з традицією, Родіон теж був мучеником, і його мученицька смерть була пов'язана з відмовою відректися від віри в Ісуса Христа. Він часто згадується в списках святих апостолів, і його святість була визнана Церквою за його відданість Христу.

Окрім Ераста, Олімпа і Родіона, разом з ними на проповідь до різних народів йшли й інші апостоли і учні Христа, які активно працювали над поширенням християнської віри. Їхнє служіння було тісно пов'язане з апостольським рухом і подією П'ятидесятниці, коли Святим Духом було наділено апостолів для місії у світі.

Згідно з різними джерелами, частина з цих апостолів була направлена до різних країн для поширення християнства: в Грецію, Малу Азію, Рим і навіть далі на захід і північ. Вони жили в умовах переслідувань і тяжких випробувань, що часто приводило до їх мученицької смерті. Святі апостоли Ераст, Олімп, Родіон і їхні супутники шануються в Православній Церкві та Католицькій Церкві як мученики і благовісники. Їхнє служіння і мученицька смерть вважаються свідченням їхньої відданості Христу, і Церква вшановує їх, як приклади віри, смирення і жертовності.

Прикмети 10 листопада

Народні прикмети 10 листопада / Фото: Unsplash

Іній навкруги — будуть мороз і снігопад.

Дме сильний вітер до хурделиці.

Ворони голосно каркають до потепління.

Що завтра не можна робити

Не слід відправлятися в далеку подорож, вона закінчиться зовсім не так, як планувалося. Краще не брати і не давати в борг гроші — вас покине багатство.

Що можна робити завтра

Цього дня наші предки намагалися зібрати за святковим столом всю родину, вірили, що це принесе щастя в оселю. Також важливо допомогти тим, хто цього потребує.

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