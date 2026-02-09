Церковне свято 10 лютого / © Unsplash

Завтра, 10 лютого, в православному календарі день пам’яті святого мученика Харлампія. Про народження святого Харлампія відомо небагато. Він жив у місті Магнезія (сучасна Туреччина) у II столітті. За переказами, він був старшим за віком, і вже в похилому віці присвятив себе служінню Христу. Харлампій відзначався великою благочестивістю, мудрістю та милосердям, особливо стосовно бідних і хворих. Його знали як цілителя, який допомагав людям не лише духовно, а й фізично.

Святий Харлампій активно проповідував християнську віру в Магнезії, закликаючи людей до віри в Христа та морального життя. Він не приховував своєї віри, за що потрапив у поле зору язичницької влади, яка переслідувала християн.

Харлампій прославився як проповідник правди, здатний за допомогою слова приводити до віри навіть тих, хто спочатку був вороже налаштований.За наказом імператора Септимія Севера Харлампія заарештували. Його піддали численним тортурам, намагаючись змусити зректися віри. За переказами, святого били, кидали в темниці і навіть катували на колісниці, проте він залишався непохитним у своїй вірі. Згідно з життєписами, його мужність і терпіння під час страждань надихнули багатьох свідків прийняти християнство.

Незважаючи на похилий вік, Харлампій прийняв мученицьку смерть, демонструючи приклад безстрашної відданості Богу. Його смерть відбулася близько 203 року, а тіло було поховане поблизу міста, де він проповідував.

Прикмети 10 лютого

Народні прикмети 10 лютого / © pexels.com

Ясне небо та мороз — до теплої і ранньої весни.

Туман уранці — буде багатий врожай на хліб.

Сильний вітер — весняні місяці будуть вітряними і мінливими.

Що завтра не можна робити

Народні прикмети радять цього дня бути особливо чесними — будь-яка неправда чи ошуканство можуть обернутися серйозними неприємностями. Також 10 лютого не прийнято влаштовувати пишні застілля чи галасливі гуляння. Весілля вважається ризикованим — шлюб може виявитися нещасливим.

Що можна робити завтра

У народних віруваннях 10 лютого вважають сприятливим днем для зцілення тіла та душі, а також для відновлення миру і гармонії у стосунках.