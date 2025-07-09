Церковне свято 10 липня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 10 липня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Антонія Печерського. Він є одним з найшанованіших українських святих, засновником чернецтва на Русі та Києво-Печерського монастиря.

Народився в місті Любечі (Чернігівська область) близько 983 року в благочестивій родині. Від дитинства прагнув аскетичного життя, а тому в юному віці пішов на гору Афон, яка була відомим осередком східного чернецтва. Там він прийняв чернечий постриг, жив у скромності і молитві. Афонські старці запримітили його благочестя, а тому благословили на повернення до Русі, щоб там заснувати чернецтво.

Близько 1013-1015 року він повернувся до Києва. Поселився в одній з печер над Дніпром. Вів надзвичайно суворе життя, багато молився та постився. До нього почали приєднуватися інші, кого приваблювало подвижницьке життя.

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Коли князем був Ізяслав Ярославович, Антоній був змушений на деякий час залишити Київ, тому що владика був проти монастиря. Однак згодом він повернувся. Помер преподобний близько 1073 року, не доживши до зведення основного храму монастиря — Успенського собору.

Прикмети 10 липня

Народні прикмети 10 липня / © Pixabay

Спекотний та сонячний день — до сухої та теплої осені.

Віє північний вітер — чекайте на похолодання найближчими днями.

Рано-вранці сильна роса або туман — буде великий урожай картоплі і огірків.

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Що завтра не можна робити

У народній традиції 10 липня пов’язане з суворими пересторогами, зокрема щодо поводження з водою. Вважалося великим гріхом кидати щось у річки, озера чи джерела — вода може “образитися”, накликати біду. Не можна було й лаятися поблизу води, аби не накликати на себе гнів святих сил.

Що можна робити завтра

До святого Антонія Печерського люди приходять зі щирими проханнями про спокій у душі та мир у родині, про полегшення в хворобах і розраду в часи смутку. Його вважають заступником у стражданнях, духовним цілителем і покровителем тих, хто шукає підтримки.