Завтра, 10 листопада, в православному календарі день пам’яті святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, хто з ними. Ераст згадується у кількох посланнях св. апостола Павла. У Посланні до Римлян він названий “доморядником міста”, що вказує на його впливову адміністративну посаду в Коринфі (Рим. 16:23). Такий титул свідчить, що Ераст належав до високого соціального прошарку і мав доступ до політичної верхівки міста — що є рідкісним явищем серед ранніх християн.

У церковному переданні Ераст після навернення стає помічником Павла, подорожує з ним і проповідує Євангеліє в різних регіонах. За давніми джерелами, він був поставлений єпископом Панонії (деякі традиції вказують також на Філіппи), де звершував служіння та навернув багатьох до Христа. Його пам’ять засвідчує сталу діяльність у зміцненні церковних структур.

Апостол Олімп згадується святим Павлом наприкінці Послання до Римлян (Рим. 16:15). На відміну від Ераста, його суспільний статус не описується, проте традиція вказує на його належність до учнів Павла та участь у місіонерській праці. Пізніші житія повідомляють, що Олімп був серед християн, які супроводжували апостола Петра в Римі, та, за однією з версій, прийняв мученицьку смерть разом із ним.

У ранньохристиянських джерелах Родіон постає як особа, близька до апостола Петра: під час гоніння Нерона він, разом із групою римських християн, підтримував апостола і відмовився зректися Христа. За переданням, Родіон прийняв мученицьку кончину в Римі — його стратили мечем у часи неронівських переслідувань.

Прикмети 10 листопада

Якщо 10 листопада тепло — зима буде пізньою і м’якою.

10 листопада туман — скоро потеплішає.

Південний вітер — до затяжної осені.

Що завтра не можна робити

За народними уявленнями цього дня варто утриматися від будь-якого прибирання та винесення сміття, аби разом із непотребом не “вимести” з оселі добробут. Також не рекомендують вирушати в далеку дорогу — погода може різко зіпсуватися, зробивши таку подорож невдалою та небезпечною.

Що можна робити завтра

Цього дня наші предки приносили до храму хліб і сіль, щоб їх освятити, а потім давали ці освячені дари домашній худобі — аби вона без втрат пережила зимову пору. Побутувало й інше повір’я: якщо пригостити таким хлібом із сіллю людину, з якою давно не вдається порозумітися, то між вами незабаром настане мир.