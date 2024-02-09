10 лютого — яке церковне свято, чому дівчатам не можна виходити на вулицю після заходу сонця

Завтра, 10 лютого, в православному календарі день пам’яті священномученика Харлампія. Священномученик Харлампій був єпископом Магнісії, який проповідував Євангеліє в часи гоніння на християн за імператора Севера. Він був заарештований і підданий жорстоким тортурам, але не відступив від своєї віри. Він зцілив і навернув до Христа декількох воїнів і жінок, які були свідками його страждань. Він помер мученицькою смертю 202 року. За деякими джерелами, святий Харлампій став покровителем чиновників, тому що він був єпископом, а це вважалося високим суспільним становищем в давнину. Також він був відомий своєю мудрістю, справедливістю і добротою, які є необхідними якостями для державних службовців. Він захищає чиновників від заздрощів, зради, підступу і неправди. Він також допомагає їм здобувати Боже благословення і успіх у своїй роботі.

Прикмети 10 лютого

Народні прикмети 10 лютого / Фото: Pexels

Коні лягають на сніг — буде тепла погода.

Ворони сідають на найвищі гілки дерев — буде снігопад.

Морозна погода до теплого березня.

Що завтра не можна робити

Дівчатам не рекомендується виходили на вулицю після заходу сонця, інакше вони не знайдуть свого судженого ще довгий час. Також не варто задивлятися в чуже дзеркало, можна всі проблеми перетягнути на себе.

Що можна робити завтра

Саме від цього дня, вірили в народі, починався шлях весни. Тобто зима поступово віддає свої права теплу і сонцю, дні стають все довшими. Також наші предки молилися святому Харлампію, щоб той захистив від раптової загибелі.

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