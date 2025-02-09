10 лютого — яке церковне свято, чому дуже важливо цього дня не брехати

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 10 лютого, в православному календарі день пам’яті святого мученика Харлампія. Харлампій жив у ІІІ столітті та був єпископом Магнезії (Мала Азія, сучасна Туреччина). У той час імператором Риму був Септимій Север (193–211 рр.), відомий жорстокими гоніннями на християн.

Як єпископ, Харлампій відкрито проповідував Євангеліє, за що його схопили за наказом місцевого правителя Луція. Його піддали жорстоким тортурам: здирали шкіру з тіла, били залізними гаками, катували вогнем.

Проте святий мужньо терпів страждання і продовжував проповідувати Христа навіть під тортурами. За переказами, його тіло дивом залишалося цілим, і багато катів, вражені цим, навернулися в християнство.

Навіть дочка імператора Галіна (за деякими джерелами) визнала святість Харлампія і прийняла хрещення.

Зрештою, розлючений імператор наказав відтяти йому голову. Однак перед смертю святий помолився і спокійно віддав духа ще до того, як меч торкнувся його шиї. Він помер у віці 113 років, що вважається особливим Божим благословенням.

Прикмети 10 лютого

Народні прикмети 10 лютого / Фото: Unsplash

Дощить — до сирого березня.

Снігу немає — снігопадів вже не буде до кінця зими.

На небі багато зірок до безвітряної погоди.

Що завтра не можна робити

Дуже важливо цього дня не брехати, навіть з благородною метою. Обман і прикрашання приведуть до того, що у вашому житті з'являться нещастя. Не можна зловживати алкоголем і одружуватися — для останнього це несприятливий день.

Що можна робити завтра

В Україні в день святого Харлампія селяни молилися, щоб Господь захистив від хвороб і нещасть. А все тому, що святого Харлампія вважають покровителем від хвороб, особливо чуми, епідемій і заразних недугів.

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