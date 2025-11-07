10 найвисокооплачуваніших некваліфікованих професій у Польщі: хто отримує велику зарплатню без диплома

Робота в Польщі

Польща стабільно утримує позиції одного з найпривабливіших напрямків для трудової міграції, особливо для українців.

Країна пропонує не лише стабільну зайнятість, а й конкурентну заробітну плату, доступну навіть для тих, хто не має спеціальної освіти чи значного досвіду.

Завдяки постійному високому попиту на робочу силу ринок праці відкриває широкий вибір вакансій для некваліфікованих працівників у різних секторах, від логістики до харчового виробництва.

Видання Thinkeurope проаналізувало цей сегмент ринку та склало підбірку десяти професій, які дозволяють отримувати високий дохід без необхідності підтвердження кваліфікації.

Рейтинг найвисокооплачуваніших некваліфікованих професій у Польщі

1. Працівник складу

Ця професія займає перше місце у списку. Середня зарплата становить від 4 500 до 6 000 злотих на місяць.

Обов’язки працівника складу можуть включати сортування, пакування та управління запасами в логістичних центрах. Перевагою є те, що роботодавці часто пропонують додаткові бонуси та оплату понаднормових годин.

2. Будівельний робітник

Завдяки постійному розвитку будівельної галузі ця професія має незмінний попит. Тут можна заробити від 5 000 до 7 000 злотих на місяць.

Робітник працює на будівельному майданчику, що передбачає транспортування матеріалів і різну ручну роботу.

3. Робітник заводу

Робота на виробництві забезпечує дохід від 4 000 до 5 500 злотих. До обов’язків входить робота з обладнанням, збирання продукції та контроль якості.

Ключовою перевагою цієї професії експерти називають її стабільність.

4. Водій доставлення (кур’єр)

Стрімке зростання електронної комерції збільшує попит на кур’єрів, які можуть отримувати від 5 000 до 8 000 злотих. Окрім основної зарплати, можуть надаватися бонуси та компенсація витрат на пальне.

5. Охоронець

Ця професія передбачає роботу в комерційних будівлях і житлових комплексах із середньою зарплатою 4 500–6 500 злотих. Для виконання обов’язків може знадобитися базовий сертифікат з безпеки.

6. Прибиральник

Зазвичай прибиральники, які підтримують гігієну в офісних приміщеннях, готелях, лікарнях і житлових комплексах, отримують заробітну плату від 4 000 до 5 500 злотих на місяць. Окремою перевагою цієї роботи є те, що деякі посади пропонують працівникам гнучкий графік роботи та додаткові соціальні пільги.

7. Сільськогосподарський робітник

Робітники в сільськогосподарському секторі є дуже важливими для польської аграрної галузі, яка значною мірою залежить від некваліфікованих кадрів. Їхня робота включає такі завдання, як збирання врожаю, його пакування та загальне обслуговування ферми.

Середня місячна заробітна плата в цій сфері коливається від 4 500 до 6 000 злотих.

8. Помічник у роздрібному магазині

Помічники в роздрібних магазинах, які виконують функції продавців-консультантів, отримують середню місячну заробітну плату в діапазоні від 4 000 до 5 500 злотих.

До їхніх обов’язків входить заповнення полиць товарами, надання допомоги клієнтам і виконання касових операцій. Сфера роздрібної торгівлі часто заохочує своїх співробітників, надаючи бонуси та знижки.

9. Помічник на кухні

Помічники на кухні, які працюють у ресторанах, готелях і на підприємствах громадського харчування, виконують обов’язки, що включають допомогу у приготуванні їжі та прибирання. Середня заробітна плата в цій сфері становить від 4 500 до 6 500 злотих на місяць.

Хоча досвід роботи необов’язковий, його наявність може відкрити кращі можливості для оплати праці.

10. Пакувальник

Пакувальний персонал, який працює на виробництвах харчових продуктів, на складах і в компаніях електронної комерції, займається такими завданнями, як сортування, маркування та пакування продукції для її подальшого розповсюдження.

Середня місячна заробітна плата в цій сфері становить від 4 000 до 5 500 злотих.

Середня заробітна плата в Польщі

Середня заробітна плата в Польщі, за останніми даними Головного управління статистики, в четвертому кварталі 2024 року до вирахування податків становила 8 477 злотих на місяць або приблизно 2 289 доларів США.

Чиста середня зарплатня на руки після відрахування всіх внесків і податків становить близько 5 742 злотих на місяць.

Переваги працевлаштування в Польщі без кваліфікації

Польща залишається надзвичайно привабливим напрямком для трудової міграції, особливо для тих, хто шукає некваліфіковану роботу, завдяки низці вагомих переваг.

Дефіцит робочої сили, який спостерігається у країні, створив численні можливості працевлаштування не лише для місцевих жителів, а й для іноземців. Це забезпечує стабільний вибір вакансій.

Навіть некваліфікована робота пропонує привабливу заробітну плату з додатковою можливістю заробітку за рахунок понаднормової роботи та бонусів.

Польська держава надає зручні візові опції та дозволи на роботу для шукачів з країн, які не входять до Європейського Союзу, що сприяє легальному й безпечному працевлаштуванню.

Багато компаній інвестують у свій персонал, пропонуючи навчальні програми. Це дозволяє некваліфікованим працівникам здобувати нові навички та просуватися на вищі посади, відкриваючи шлях до кар’єрного зростання.