10 найкращих стрижок для зрілих жінок у 2024 році: омолоджуть і підкреслюють красу

Якщо вам за 50 і ви шукаєте правильну омолоджуючу стрижку для себе на будь-яку довжину волосся, тоді вам сподобаються ці варіанти.

Не варто себе обмежувати і вибирати з-поміж коротких стрижок. Є такі варіанти зачісок, які додаватимуть об’єму вашому волоссю, правильно лягатимуть на будь-якій довжині. Основна мета зачіски для зрілих жінок – це омолодження, об’єм, універсальність та практичність. Розповідаємо, які десять омолоджуючих стрижок будуть у трендах 2024 року.

Класичний боб

Які найпопулярніші омолоджуючі стрижки у 2024 році / Фото: pixabay.com

Ця зачіска пасує всім і вік не має значення. Для жінок зрілого віку – це найактуальніший варіант. Класичний боб надає об’єму тонкому волоссю, омолоджує, приховуючи вікові зміни шкіри, і не потребує укладання. Щоб зачіска була бездоганною і освіжала, цю стрижку варто робити з чубчиком.

Сіра кучерява стрижка

Які найпопулярніші омолоджуючі стрижки у 2024 році / Фото: pixabay.com

Така зачіска буде актуальною для тих, хто не хоче міняти кардинально свій образ і коротко підстригатися. Стрижка вирізняється довжиною до плечей та багатошаровістю у стилі дев’яностих. Вона буде мати неперевершений вигляд як на сивому волоссі, так і на пофарбованому.

М'який кучерявий боб

Які найпопулярніші омолоджуючі стрижки у 2024 році / Фото: pixabay.com

Стрижка боб підходить не лише для прямого волосся, а й для хвилястого. Стрижка до підборіддя вкраде кілька зайвих років, надасть свіжості та грайливості образу. Якщо ви власниця світлих локонів, то вони вигідно обрамлятимуть ваше лице хвилястими лініями.

Подовжений багатошаровий боб

Які найпопулярніші омолоджуючі стрижки у 2024 році / Фото: pixabay.com

Ця зачіска найвигідніше буде виглядати на волоссі природних відтінків. Подовжена багатошарова стрижка омолоджуватиме, освіжатиме колір шкіри та очей, особливо якщо вони сірого чи зеленого кольору. Щоб стрижка мала бездоганний вигляд, кінчики варто заокруглювати під час сушіння феном.

Об'ємна стрижка піксі

Які найпопулярніші омолоджуючі стрижки у 2024 році / Фото: pixabay.com

Ця стрижка найбільш популярна серед представниць прекрасної статі зрілого віку. Це й не дивно, бо вона омолоджує, гарно відростає і не потребує укладання. Для того, щоб мати молодий і яскравий образ, достатньо просто висушити волосся.

Гостра стрижка піксі

Які найпопулярніші омолоджуючі стрижки у 2024 році / Фото: Freepik

Це різновид класичної стрижки, яка найкраще пасуватиме до обличчя овальної форми. Вона актуальна як для прямого, так і для хвилястого волосся.

Багатошаровий боб із чубчиком

Які найпопулярніші омолоджуючі стрижки у 2024 році / Фото: pixabay.com

Це класичний боб з укороченими шарами і довгим чубчиком на бік. Ця зачіска підійде для волосся будь-якої структури.

A-Line боб

Які найпопулярніші омолоджуючі стрижки у 2024 році / Фото: pixabay.com

A-Line боб має багато шарів, які природньо лягають. Таку зачіску можна стилізувати під будь-яку форму обличчя та структуру волосся, вона є універсальною.

Стрижка на густе волосся

Які найпопулярніші омолоджуючі стрижки у 2024 році / Фото: pixabay.com

Така омолоджуюча зачіска має філіровані пасма ззаду і спереду. Це класичний багатошаровий боб, що надаєє об’єму прямим локонам, освіжаючи обличчя.

Класичне каре

Які найпопулярніші омолоджуючі стрижки у 2024 році / Фото: pixabay.com

Це класичний варіант зачіски, тому пасуватиме всім без винятку жінкам. Її роблять на пряме волосся середньої довжини.

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