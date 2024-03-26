10 найкращих жіночих стрижок на волосся середньої довжини (фото)

Простота догляду у поєднанні з різноманітністю можливих стилів робить стрижку середньої довжини дуже привабливим варіантом для тих, хто хоче залишатися в тренді, не жертвуючи часом та комфортом.

Пропонуємо вам адаптацію матеріалу Southern Living, щоб підібрати свій варіант стильної стрижки для волосся середньої довжини.

Blunt Ends (тупі кінці)

Blunt Ends (тупі кінці). Фото: Instagram @natalieannehair

Ця стрижка відрізняється простотою, тупими кінцями і мінімальною кількістю шарів. Ви можете зробити кілька шарів для обрамлення обличчя, але все одно зберігайте довжину, щоб полегшити укладку і зробити кінчики густішими.

Flippy Layers (перевернуті шари)

Flippy Layers (перевернуті шари). Фото: Instagram @chrisjones_hair

Ця хвиляста зачіска ідеально підходить для жінок, які люблять укладати шевелюру і не бояться лаку для волосся. Шари починаються приблизно з середини довжини, і ця зачіска однаково добре виглядає як з А-подібною довжиною, так і без неї.

Чубчик

Чубчик. Фото: Instagram: @bobbyeliot

Проста, але стильна стрижка до плечей з чубчиком. Ця зачіска майже не має шарів, дозволяючи чубчику сяяти. Якщо ви хочете змінити зачіску на весну, чубчик може стати вашим рішенням.

Перевернутий боб

Перевернутий боб. Фото: Instagram @styled_by_carolynn

У цій зачісці волосся на потилиці укладають трохи коротше, щоб створити ніби кут. Перевернута стрижка дозволяє збільшити об'єм більше, ніж рівномірна стрижка по всій довжині.

Airy Layers (повітряні шари)

Airy Layers (повітряні шари). Фото: Instagram: @hairby_chrissy

З цією багатошаровою стрижкою довжиною до плечей вітер перебиратиме ваші локони. Багатошаровість допоможе додати руху вашому повсякденному образу, водночас оживляючи природно пласке волосся.

Чубчик з проділом

Чубчик з проділом. Фото: Instagram @mizzchoi

У цій стрижці використовується чубчик і шари, щоб надати додаткової текстури цій зачісці, яка опускається трохи нижче плечей. Залежно від ваших вподобань, ви можете підняти чубчик до рівня вилиць або залишити його довшим, щоб він сягав підборіддя.

Бічний чубчик

Бічний чубчик. Фото: Instagram @novohair_

Бічний чубчик елегантно спадає через лоб і підходить для круглих облич. Цей чубчик працює на рівні очей, вилиць та лінії підборіддя.

Growing Out Bob

Growing Out Bob. Фото: Instagram @ninezeroone

Ця зачіска довша за традиційний боб, але коротша за улюблене каре. Перехідна довжина вільна від надмірної кількості шарів.

Шег (Шеггі)

Шеггі. Фото: Instagram @anti.dote_studio

Особливість жіночої стрижки шеггі в тому, що волосся стрижеться каскадом, хаотично, без вираженої симетрії, внаслідок чого виходить ефект “кудлатості”, “розпатланості”. Саме ця навмисна недбалість — головна її фішка. Шеггі варіативна і може бути: на різну довжину волосся, з чубчиком або без, асиметричною та рівною.

A-Line Bob

A-Line Bob. Фото: Instagram @headrushdesigns

Фішкою цієї жіночої стрижки є те, що, з одного боку, це класика — перехід від коротшого волосся до довшого спереду, а з іншого — це свіжий, сучасніший погляд на стрижку, яка не тисне на вас рамками.

Раніше ми писали про стрижку, яка підійде для тонкого, густого та кучерявого волосся.

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