10 найврожайніших сортів помідорів, які вже потрібно шукати

Названі найврожайніші сорти помідорів
Найврожайніші сорти помідорів: оберіть свій ідеальний варіант
Друга половина зими - період, коли городники починають купувати насіння майбутнього врожаю. Вибір сорту помідорів для вирощування є ключовим фактором для отримання багатого врожаю. На зміну відомим сортам, як Бичаче серце, Санька, Космонавт Волков, Де-Барао, Волгоградскій приходять нові, поліпшені сорти
Експерти пропонують такі продуктивні сори помідорів, що відзначаються високою врожайністю та стійкістю до хвороб.
1. Легенда Тарасенко
Цей сорт з авторської колекції відомий своєю високою врожайністю та тривалим періодом плодоношення, який триває до самих заморозків.
Особливості:
- Плоди яскраво-червоні, циліндричної форми з гострим кінчиком, вагою близько 100 г.
- Шкірка щільна, що запобігає розтріскуванню плодів.
- Урожайність досягає 20 кг з квадратного метра.
- Рослина індетермінантна, висотою до 2 метрів, потребує підв’язки та пасинкування.
- Сорт універсальний: підходить як для свіжого споживання, так і для переробки.
2. Манімейкер
Цей високорослий сорт вважається одним із найпродуктивніших, особливо в умовах теплиці.
Переваги:
- Плоди округлі, середнього розміру, вагою близько 100 г, розташовані в кистях по 12 штук.
- Смак солодкуватий із легкою кислинкою.
- Урожайність сягає 27 кг з квадратного метра.
- Помідори покриті пружною шкіркою, що запобігає розтріскуванню навіть після теплової обробки.
- Сорт ідеальний для салатів і заготовок.
3. Ведмежа лапа
Цей сорт славиться своєю невибагливістю, посухостійкістю та високою врожайністю.
Особливості:
- Плоди великі, плоскоокруглі, з гладкою глянсовою шкіркою червоного кольору.
- Урожайність може досягати 30 кг з квадратного метра.
- Рослина індетермінантна, вимагає підв’язки та формування.
- Сорт підходить для літніх салатів і переробки, але через великий розмір плоди не підходять для консервування цілими.
4. Слов'янський шедевр
Середньостиглий сорт, який цінується за свої великі плоди та універсальність.
Перевага сорту
- Великі, соковиті плоди вагою до 800 г із солодким смаком.
- Рослини високорослі, потребують підв’язки та формування.
- Сорт чудово підходить для салатів і свіжого споживання.
- Урожайність сягає 15–18 кг з квадратного метра.
5. Корніївський
Цей сорт відомий своєю стійкістю до хвороб і відмінною врожайністю.
Особливості:
- Великі плоди з насиченим червоним кольором, вагою до 500 г.
- М'ясиста структура, що робить їх ідеальними для салатів.
- Стійкий до фітофторозу та несприятливих погодних умов.
- Підходить для вирощування у відкритому ґрунті.
Інші врожайні сорти, які рекомендують фахівці.
6. Велика слива
Цей середньостиглий сорт заслужено вважається одним із найкращих за врожайністю. З одного куща можна зібрати до 20 кг плодів!
Особливості:
- Плоди щільні, мають гарний вигляд і великий розмір.
- Стійкий до фітофторозу та кореневої гнилі.
- Підходить для вирощування як у теплиці, так і у відкритому ґрунті.
- Добре зберігається, що робить його ідеальним для продажу чи транспортування.
7. Цукровий бізон
Цей сорт приваблює своєю невибагливістю та універсальністю. Його часто обирають як досвідчені садівники, так і новачки.
Переваги:
- Плоди мають насичений солодкий смак, що робить їх ідеальними для салатів.
- Легко переносить коливання температур, тому підходить для регіонів із мінливим кліматом.
- Висока врожайність і стійкість до шкідників.
8. Лимонні дольки
Якщо ви шукаєте сорт для засолювання чи консервації, цей варіант стане чудовим вибором.
Характеристики:
- Кущі формують плоди гронами, що виглядає дуже естетично.
- Один кущ може дати до 10 кг врожаю.
- Відзначається стійкістю до хвороб і легкістю у догляді.
9. Зухвала Мері
Цей сорт особливо популярний завдяки своїй скоростиглості. Він дозволяє отримати врожай раніше за більшість інших сортів.
Особливості:
- Великі плоди з мінімальною кількістю насіння.
- Підходить для приготування соусів і паст завдяки м'ясистій текстурі.
- Кущі досягають 1,5 метра у висоту, тому потребують підв'язування.
10. Шейк
Це ранньостиглий сорт, який чудово адаптується до різних умов вирощування.
Переваги:
- Плоди м'ясисті, зі щільною шкіркою, що захищає їх від розтріскування.
- Ідеально підходить для теплиць і вирощування в півтіні.
- Висока стійкість до таких хвороб, як фузаріоз і вертицильоз.
Чому важливо правильно обрати сорт помідорів
Вибір сорту залежить від багатьох факторів: кліматичних умов, способу вирощування (у відкритому ґрунті чи теплиці), цілей використання (свіже споживання, консервація, приготування соусів) і навіть вашого досвіду в садівництві. Деякі сорти пристосовані до посушливих умов, інші – стійкі до хвороб, а треті дають рекордні врожаї за мінімального догляду.
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