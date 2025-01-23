10 найврожайніших сортів помідорів, які вже потрібно шукати

Найврожайніші сорти помідорів: оберіть свій ідеальний варіант

Друга половина зими - період, коли городники починають купувати насіння майбутнього врожаю. Вибір сорту помідорів для вирощування є ключовим фактором для отримання багатого врожаю. На зміну відомим сортам, як Бичаче серце, Санька, Космонавт Волков, Де-Барао, Волгоградскій приходять нові, поліпшені сорти

Експерти пропонують такі продуктивні сори помідорів, що відзначаються високою врожайністю та стійкістю до хвороб.

1. Легенда Тарасенко

Цей сорт з авторської колекції відомий своєю високою врожайністю та тривалим періодом плодоношення, який триває до самих заморозків.

Особливості:

Плоди яскраво-червоні, циліндричної форми з гострим кінчиком, вагою близько 100 г.

Шкірка щільна, що запобігає розтріскуванню плодів.

Урожайність досягає 20 кг з квадратного метра.

Рослина індетермінантна, висотою до 2 метрів, потребує підв’язки та пасинкування.

Сорт універсальний: підходить як для свіжого споживання, так і для переробки.

2. Манімейкер

Цей високорослий сорт вважається одним із найпродуктивніших, особливо в умовах теплиці.

Переваги:

Плоди округлі, середнього розміру, вагою близько 100 г, розташовані в кистях по 12 штук.

Смак солодкуватий із легкою кислинкою.

Урожайність сягає 27 кг з квадратного метра.

Помідори покриті пружною шкіркою, що запобігає розтріскуванню навіть після теплової обробки.

Сорт ідеальний для салатів і заготовок.

3. Ведмежа лапа

Цей сорт славиться своєю невибагливістю, посухостійкістю та високою врожайністю.

Особливості:

Плоди великі, плоскоокруглі, з гладкою глянсовою шкіркою червоного кольору.

Урожайність може досягати 30 кг з квадратного метра.

Рослина індетермінантна, вимагає підв’язки та формування.

Сорт підходить для літніх салатів і переробки, але через великий розмір плоди не підходять для консервування цілими.

4. Слов'янський шедевр

Середньостиглий сорт, який цінується за свої великі плоди та універсальність.

Перевага сорту

Великі, соковиті плоди вагою до 800 г із солодким смаком.

Рослини високорослі, потребують підв’язки та формування.

Сорт чудово підходить для салатів і свіжого споживання.

Урожайність сягає 15–18 кг з квадратного метра.

5. Корніївський

Цей сорт відомий своєю стійкістю до хвороб і відмінною врожайністю.

Особливості:

Великі плоди з насиченим червоним кольором, вагою до 500 г.

М'ясиста структура, що робить їх ідеальними для салатів.

Стійкий до фітофторозу та несприятливих погодних умов.

Підходить для вирощування у відкритому ґрунті.

Інші врожайні сорти, які рекомендують фахівці.

6. Велика слива

Цей середньостиглий сорт заслужено вважається одним із найкращих за врожайністю. З одного куща можна зібрати до 20 кг плодів!

Особливості:

Плоди щільні, мають гарний вигляд і великий розмір.

Стійкий до фітофторозу та кореневої гнилі.

Підходить для вирощування як у теплиці, так і у відкритому ґрунті.

Добре зберігається, що робить його ідеальним для продажу чи транспортування.

7. Цукровий бізон

Цей сорт приваблює своєю невибагливістю та універсальністю. Його часто обирають як досвідчені садівники, так і новачки.

Переваги:

Плоди мають насичений солодкий смак, що робить їх ідеальними для салатів.

Легко переносить коливання температур, тому підходить для регіонів із мінливим кліматом.

Висока врожайність і стійкість до шкідників.

8. Лимонні дольки

Якщо ви шукаєте сорт для засолювання чи консервації, цей варіант стане чудовим вибором.

Характеристики:

Кущі формують плоди гронами, що виглядає дуже естетично.

Один кущ може дати до 10 кг врожаю.

Відзначається стійкістю до хвороб і легкістю у догляді.

9. Зухвала Мері

Цей сорт особливо популярний завдяки своїй скоростиглості. Він дозволяє отримати врожай раніше за більшість інших сортів.

Особливості:

Великі плоди з мінімальною кількістю насіння.

Підходить для приготування соусів і паст завдяки м'ясистій текстурі.

Кущі досягають 1,5 метра у висоту, тому потребують підв'язування.

10. Шейк

Це ранньостиглий сорт, який чудово адаптується до різних умов вирощування.

Переваги:

Плоди м'ясисті, зі щільною шкіркою, що захищає їх від розтріскування.

Ідеально підходить для теплиць і вирощування в півтіні.

Висока стійкість до таких хвороб, як фузаріоз і вертицильоз.

Чому важливо правильно обрати сорт помідорів

Вибір сорту залежить від багатьох факторів: кліматичних умов, способу вирощування (у відкритому ґрунті чи теплиці), цілей використання (свіже споживання, консервація, приготування соусів) і навіть вашого досвіду в садівництві. Деякі сорти пристосовані до посушливих умов, інші – стійкі до хвороб, а треті дають рекордні врожаї за мінімального догляду.

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