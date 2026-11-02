10 недорогих продуктів, які зміцнюють зуби, кістки та волосся: їх треба їсти якомога частіше

Щоб підтримувати міцність кісток, здоров’я зубів і нормальне зростання волосся, не обов’язково купувати дорогі добавки чи екзотичні продукти. У звичайних магазинах є доступні джерела кальцію, білка, заліза та інших поживних речовин, необхідних організму. За даними Національного інституту здоров’я США, кальцій є основним мінеральним компонентом кісток і зубів, а вітамін D допомагає організму його засвоювати. Ось десять бюджетних продуктів, які варто регулярно включати до раціону.

Капуста. Білокачанна капуста доступна протягом року і також може доповнити раціон кальцієм. Капуста містить вітамін C, потрібний для утворення колагену — білка, який входить до складу сполучних тканин. Її можна їсти свіжою, тушкувати або додавати до супів.

Сардини з кісточками. Консервована риба, яку їдять разом із м’якими кістками, містить кальцій, білок і певну кількість вітаміну D. Це зручний варіант для бутербродів, салатів і швидкої вечері.

Молоко. Один із традиційних продуктів для отримання кальцію. Його можна додавати до каш, омлетів і напоїв. Якщо молоко погано засвоюється, альтернативою можуть бути безлактозні продукти.

Кефір. Містить кальцій і білок, а також допомагає урізноманітнити щоденний раціон. Вибирайте напій без доданого цукру. Кефір зручно пити окремо або використовувати для приготування соусів і холодних супів.

Кисломолочний сир. Це доступне джерело білка, кальцію та фосфору. Білок потрібен для відновлення тканин, а кальцій бере участь у підтриманні міцності кісток і зубів. Сир можна їсти на сніданок, додавати до запіканок або готувати з нього несолодкі страви.

Яйця. Містять повноцінний білок, вітаміни групи B та інші поживні речовини. Волосся складається переважно з білка кератину, тому достатня кількість білка в раціоні важлива для його нормального зростання. Яйця можна варити, запікати або додавати до овочевих страв.

Квасоля. Недороге джерело рослинного білка, заліза та фолатів. Залізо бере участь у перенесенні кисню кров’ю, а його дефіцит може супроводжуватися випадінням волосся. Квасолю додають до супів, салатів і рагу.

Вівсянка. Містить рослинний білок, залізо та магній. Це доступний варіант для сніданку, який легко поєднувати з яйцями, молочними продуктами або фруктами. Вівсяна каша сама по собі не зупинить випадіння волосся, але може бути частиною повноцінного харчування.

Печінка. Містить залізо, білок і вітамін B12, які потрібні для нормального кровотворення. Печінку можна тушкувати з овочами або готувати у вигляді паштету. Водночас їсти її щодня не потрібно: вона багата на вітамін A, надлишок якого небажаний. Під час вагітності печінку радять уникати через високий вміст цього вітаміну.