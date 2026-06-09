10 помилок у червні, які знищують майбутній урожай: що категорично не можна робити на городі

Що не можна робити у червні на городі / © Associated Press

Червень вважається одним із найважливіших місяців для городників і садівників. Саме в цей період рослини активно ростуть, формують зав’язь і готуються до плодоношення. Від правильного догляду зараз залежить не лише кількість, а й якість майбутнього врожаю. Багато городників переконані, що головною загрозою для рослин є несприятлива погода. Проте фахівці наголошують: значно частіше причиною низької врожайності стають помилки у догляді, яких можна легко уникнути. Про це пише ресурс zprz.city.

Полив у найспекотніший час доби. Одна з найпоширеніших помилок — зволоження грядок у розпал дня. Під прямими сонячними променями вода швидко випаровується, не встигаючи проникнути до коріння. Крім того, волога на листі може сприяти появі опіків. Найкращий час для поливу — ранкові або вечірні години, коли температура повітря нижча.

Надмірне внесення азотних добрив. Бажання прискорити зростання рослин нерідко призводить до зворотного ефекту. Надлишок азоту стимулює утворення великої кількості листя та пагонів, але гальмує формування плодів. У результаті рослина на вигляд здорова та гарна, однак урожайність помітно знижується.

Відсутність підживлення під час цвітіння. У період цвітіння овочеві культури особливо потребують додаткового живлення. Дефіцит поживних речовин може призвести до опадання квітів і слабкого утворення зав’язі. Саме тому важливо вчасно забезпечити рослини необхідними мікроелементами.

Ігнорування перших ознак появи шкідників. Червень є сприятливим періодом для активного розмноження попелиці, павутинного кліща та інших небезпечних комах. На початковій стадії їх легко контролювати, але зволікання може обернутися серйозними втратами. Регулярний огляд рослин допоможе вчасно виявити проблему та швидко її усунути.

Надто густе садіння культур. Коли рослини ростуть занадто близько одна до одної, між ними погіршується циркуляція повітря та зменшується доступ сонячного світла. Такі умови створюють сприятливе середовище для розвитку грибкових захворювань. Дотримання рекомендованих відстаней між рослинами допомагає уникнути багатьох проблем.

Відмова від мульчування. Мульча виконує одразу кілька важливих функцій: утримує вологу в ґрунті, захищає коріння від перегріву та стримує зростання бур’янів. Без захисного шару земля швидше пересихає, а рослини змушені витрачати більше сил на виживання в спекотний період.

Несвоєчасне видалення бур’янів. Бур’яни активно конкурують із культурними рослинами за воду, світло та поживні речовини. Якщо дозволити їм розростатися, вони можуть суттєво знизити врожайність навіть добре доглянутих грядок. Прополювання варто проводити регулярно, не чекаючи масового поширення небажаної рослинності.

Відсутність формування томатів та огірків. Томати й огірки потребують своєчасного видалення зайвих пагонів і правильного формування кущів. Якщо цього не робити, рослина спрямовуватиме більшу частину ресурсів на нарощування зеленої маси. У результаті плодів буде менше, а їх дозрівання може затягнутися.

Використання холодної води для поливу. Вода зі свердловини або колодязя часто має занадто низьку температуру. Такий полив викликає стрес у рослин, через що вони можуть уповільнити ріст або навіть скинути зав’язь. Перед використанням воду бажано відстояти та дати їй нагрітися до температури навколишнього середовища.