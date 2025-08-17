Як обрати шкільний ранець, щоб не нашкодити спині дитини: 10 порад

Діти / © ONET

Однією з найважливіших покупок перед початком навчального року є шкільний рюкзак або ранець. Від правильного вибору залежить не лише комфорт дитини, а й її здоров’я. Щоб зробити правильний вибір, важливо врахувати якість пошиття, зручність і анатомічні особливості спини школяра, а також побажання самої дитини.

Про це пише Gazeta.ua.

Ранець чи рюкзак: у чому різниця

Головна відмінність між рюкзаком та ранцем полягає у формі та жорсткості спинки. Ранець має тверду основу та жорстку спинку, тоді як рюкзак оснащений м’якою спинкою.

Лікарі-ортопеди радять учням молодших класів саме ранці, оскільки вони підтримують правильну поставу. Жорсткий корпус допомагає рівномірно розподілити вагу книжок і зошитів по хребту. Крім того, каркасний рюкзак захищає вміст від ударів, падінь та негоди.

Важливо: порожній рюкзак не повинен важити більше одного кілограма.

Яким повинен бути шкільний рюкзак

Ортопедична спинка

В ідеальному рюкзаку спинка обладнана кількома м’якими подушечками, що повторюють природні вигини хребта. Вони рівномірно розподіляють навантаження, допомагаючи дитині зберігати правильну поставу.

Вентиляція

Щоб спина не потіла під час тривалого носіння, рюкзак повинен мати м’яку прокладку зі спеціальної сітчастої тканини.

Поперековий упор

У нижній частині ранця передбачено невеликий валик, на який припадає основне навантаження при правильному носінні.

Регульовані лямки

Вони мають легко регулюватися по довжині і не розтягуватися. Оптимальна ширина лямок для дітей — 4-5 см.

10 правил вибору шкільного рюкзака

Ознайомтесь з асортиментом. Перегляньте інтернет-магазини та каталоги, оберіть кілька моделей, що сподобались. Читайте відгуки. Дізнайтесь думку інших покупців про якість товару та бренд. Наявність фізичних магазинів. Краще купувати у мережевих магазинах, де можна приміряти рюкзак, а не лише онлайн. Перевіряйте замки. Декілька разів розстібніть і застібніть замки, щоб переконатися у їхній надійності. Огляньте лямки та шви. Якість пошиття і матеріали мають бути високими, без слабких місць. Примірка з дитиною. Рюкзак має щільно прилягати до спини, не тиснути та не створювати дискомфорт. Дитина повинна вільно користуватися замками. Розмір і посадка. Висота рюкзака має відповідати росту школяра: не нижче попереку і не вище плечей. Ортопедична підтримка. Особливо важливо для учнів молодших класів обирати рюкзак з ортопедичною спинкою. Водонепроникність. Рюкзак повинен захищати підручники та зошити від дощу та снігу. Безпека та вага. Вага пустого ранця не повинна перевищувати 1 кг. Повний рюкзак не має важити більше ніж 10-12% від маси дитини. Обов’язково обирайте моделі з яскравими елементами або світловідбивачами, а дно ранця повинно бути міцним, щоб його можна було ставити на підлогу чи землю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що скільки коштує зібрати першокласника до школи 2025 року.

Зауважимо, уряд запускає в Україні програму «Пакунок школяра» — це виплати у 5000 грн на придбання всього необхідного для першокласників, які навчатимуться в офлайн-форматі.