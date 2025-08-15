10 продуктів до 100 калорій, які допоможуть схуднути: список

Дієта. / © pixabay.com

Існує чимало продуктів, які є ситними, але при цьому низькокалорійними. Це можуть бути овочі, фрукти, білки чи молочні продукти.

ТСН.ua зібрав список з десяти смачних та дуже корисних продуктів, до ста калорій.

Обирайте продукти, які не перевищують 100 калорій. Вони не лише не нашкодять фігурі, але багаті на вітами, забезпечать енергією та відчуттям ситості.

Огірок — 16 ккал (100 г)

Цей овоч на 95% складається з води, тож чудово зволожує та очищає організм.

Кабачок — 24 ккал (100 г)

Цей овоч швидко готується, має мало калорій і добре підходить для страв на пару чи грилі.

Болгарський перець — 27 ккал (100 г)

Перець не лише малокалорійний, а ще й багатий на вітамін С. Він може бути як чудовим перекусом, так і інгредієнтом для салатів.

Полуниця — 32 ккал (100 г)

Ця ягода - джерело вітаміну С та антиоксидантів. Полуниця ще й покращує обмін речовин.

Морква — 41 ккал (100 г)

Багата на бета-каротин, який корисний для зору та шкіри. Цей овоч може бути ідеальним перекусом як сирим, так і запеченим.

Грейпфрут — 42 ккал (100 г)

Цей цитрус відомий як «жироспалювач». Він регулює рівень цукру в крові та допомагає контролювати апетит.

Апельсин — 47 ккал (100 г)

Апельсини стимулюють обмін речовин завдяки вітаміну С та ефірним оліям.

Яблуко — 52 ккал (100 г)

Містить багато клітковини, що допомагає довше відчувати ситість. Крім того, це природний детокс для організму.

Натуральний йогурт без цукру — 60–70 ккал (100 г)

Молочний продукт, що містить білок і пробіотики, які підтримують здоров’я кишківника та сприяють гарному травленню..

Яйце варене — 68 ккал (1 шт)

Повноцінний білковий продукт, який надовго насичує та підтримує м’язи під час схуднення.

Нагадаємо про вісім овочів з високим вмістом магнію для підтримки здоров’я.