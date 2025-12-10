10 причин, чому варто залишати телефон за дверима вбиральні

Туалет / © pixabay.com

Реклама

Багато хто автоматично бере телефон із собою до туалету, навіть не замислюючись про ризики. Втім, дедалі більше людей свідомо відмовляються від цієї звички. Їх мотивують не лише санітарні міркування, а й бажання зменшити залежність від гаджетів, уникнути зайвого стресу та зберегти здоров’я.

Про це повідомило видання Yourtango.

Фахівці наголошують: туалет — один із найбрудніших просторів, а смартфон у руках лише збільшує контакт із мікробами. Але це лише початок списку причин, які змушують людей ховати телефон у сумку перед тим, як зачинити двері ванної кімнати.

Реклама

Чому люди перестають користуватися телефоном у туалеті

Мінімізація контакту з мікробами. Попри те що близько 75% людей зізнаються, що заходять у туалет зі смартфоном, частина свідомо залишає його назовні. За даними American Journal of Infection Control, вентиляційні системи у ванній кімнаті можуть переносити забруднене повітря в інші приміщення, сприяючи поширенню вірусів і бактерій. Коротка пауза від гаджетів. За дослідженням Університету Гаррісбурга, середньостатистична людина проводить з телефоном понад сім годин на день. Навіть кілька хвилин без екрана допомагають знизити перевантаження та відновити концентрацію. Захист від випадкових поломок. Смартфон легко впустити чи намочити, а ремонт коштує дорого. Тому багато хто воліє не ризикувати — особливо в громадських туалетах. Менше болю в спині та проблем із поставою. Захопившись стрічкою соцмереж, люди непомітно для себе проводять у туалеті значно більше часу, ніж потрібно. Тривале сидіння провокує дискомфорт і напруження у спині. Бажання не поглиблювати залежність від телефону. Згідно з даними International Journal of Pharmaceutical Research, понад 74% людей визнають свою залежність від смартфона. Відмова від нього хоча б у туалеті допомагає повернути контроль над звичками. Фокус на плануванні дня. Декілька хвилин без екрана — це шанс подумки впорядкувати справи, скласти розклад або вирішити побутові питання. Перепочинок для очей. Дослідження 2022 року показало, що постійний погляд у екран зменшує частоту моргання і сприяє синдрому сухого ока. Туалетна пауза — невелике, але корисне розвантаження. Економія часу. У багатьох дні розписані до хвилини. Щоб не «залипати» у стрічці, люди свідомо прибирають спокусу — і швидше повертаються до справ. Чіткі робочі межі. Психологи наголошують: не варто «нести роботу всюди». Туалет може стати коротким тихим місцем, де немає повідомлень і робочого тиску. Потреба в кількох хвилинах тиші. Для багатьох це маленька можливість зібрати думки та вирівняти дихання. Навіть коротка пауза без екрана допомагає відчути себе спокійніше.

Нагадаємо, експерти пояснили, як уникнути псування їжі та правильно організувати простір у холодильнику до новорічних і різдвяних свят.