8 психологічних трюків, які допоможуть отримати те, чого ви хочете: вони дійсно працюють

Щоб досягти свого, змусити вас зробити те, що їм потрібно, люди використовують різні тактики. Одні просто перераховують факти та висувають вимоги. Інші задобрюють, говорять загадками, одним словом маніпулюють.

Психологи поділилися психологічними фокусами, які допомагають отримати те, що бажаєте.

Щоб завоювати довіру людини, попросіть її про невелику послугу

Більшість людей, взагалі-то, доброзичливі, і навряд чи відмовлять у проханні. А, якщо вони починають виконувати прохання, це налаштовує їх на співпрацю. Після цього їх можна просити і про щось більш значне. Імовірність відмови у цій ситуації буде набагато меншою, якщо попросити їх про це відразу.

Якщо потрібно пройти кудись, а навколо люди — дивіться туди, куди вам треба потрапити

Люди, щоб пройти скрізь натовп, зазвичай заглядають в очі тим, хто знаходиться поруч, щоб прокласти власний шлях, і ні на кого не наштовхнутися. Якщо дивитися у напрямку місця призначення, люди самі будуть розступатися, звільняючи дорогу.

Для того, щоб хтось допоміг вам донести щось, віддайте йому цей предмет під час розмови

Більшість людей під час розмови концентрують увагу на словах, а не на діях співрозмовника. Якщо ж під час розмови віддати співрозмовнику якийсь предмет, він візьме цей предмет інстинктивно. Після цього вам потрібно лише піти в потрібному напрямку, не припиняючи розмови.

Якщо вам потрібно дізнатися, чи хтось спостерігає хтось за вами, позіхніть

Якщо ця людина дійсно дивиться на вас, вона одразу позіхне у відповідь, мимоволі копіюючи ваші дії.

Якщо хочете спонукати людину до певного рішення, дайте їй зробити вибір у межах бажаного

Наприклад, замість того, щоб питати: «Хочеш, я приготую на гарнір овочі?», скажіть: «Що б тобі хотілося на вечерю — моркву чи капусту?». У співрозмовника виникне почуття контролю над ситуацією, йому буде здаватися, що це рішення було прийнято виключно ним, хоча насправді він діяв в окреслених вами межах.

Якщо хочете, щоб співрозмовник вирішив, що ви уважний слухач, переказуйте йому його ж слова

Але не варто повторювати слова співрозмовника дослівно, інакше він може подумати, що ви знущаєтесь з нього.

Якщо хочете, щоб хтось з вами погодився, кивайте під час пояснення

Швидше за все, ваші слухачі рано чи пізно почнуть мимоволі вас копіювати та кивати також, що викличе в них прагнення погодитися з вашою думкою. Крім того, короткі кивки є ознакою людини, якій можна довіряти, а також вашої впевненості у викладеній думці. Уникайте хитання головою з боку в бік.

Якщо хочете справити хороше враження на нову людину, зігрійте руки перед тим, як потиснути їй руку

Потиск теплої руки заспокоює, а холодні руки насторожують і викликають дискомфорт.

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