10 речей, які мають бути в рюкзаку школяра: як привчити дитину складати його самостійно

Якщо дитина змалку навчиться самостійно готувати свій рюкзак з необхідними речами, вона виросте більш організованою, уважною та впевненою у собі.

Що треба обов'язково класти в рюкзак школяра

Що треба обов’язково класти в рюкзак школяра / © www.freepik.com/free-photo

Зібрати шкільний рюкзак — справа не менш важлива, ніж виконати домашнє завдання. Від того, наскільки правильно і повноцінно дитина підготується, залежить її настрій, організованість та успішність у школі. А щоб уникнути ранкової метушні, варто знати перелік речей, які завжди мають бути в рюкзаку школяра.

Що треба обов’язково покласти в рюкзак школяра: 10 найважливіших речей

  1. Підручники та зошити. Головне правило — збирати лише ті, які потрібні за розкладом. Це навчить дитину планувати свій день і зменшує вагу рюкзака.

  2. Ручки та олівці. Варто мати пенал, де буде не менше двох ручок і простий олівець, такий запас стане у пригоді, якщо одна раптом перестане писати.

  3. Гумка і точилка. Навіть дрібні деталі допомагають уникати стресу під час уроків. Ластик краще обрати м’який, а точилку — із контейнером.

  4. Лінійка потрібна не лише на математиці, а й на уроках праці чи малювання. Краще брати пластикову, щоб не зламалася.

  5. Щоденник допомагає дитині не забути домашнє завдання та вчить самостійності.

  6. Серветки паперові та вологі. Чисті руки — запорука здоров’я. Особливо актуально після перерви чи перекусу.

  7. Пляшка води. Питний режим важливий для концентрації та енергії. Краще брати невелику пляшку, яку зручно носити.

  8. Ланч-бокс з перекусом, який надасть сил та допоможе уникнути перевтоми.

  9. Маска чи антисептик. Особливо ці речі важливі у холодний сезон чи під час періоду підвищеної захворюваності.

  10. Невеликий пакетик чи еко-торбинка згодяться для спортивної форми, змінного взуття та за непередбачуваних ситуацій.

Як привчити дитину самостійно складати рюкзак

  • Розробіть чек-лист. Складіть разом зі своєю дитиною список необхідних речей і прикріпіть його до письмового столу чи дверей.

  • Зробіть цей процес грою. Наприклад, хто швидше збере рюкзак — дитина чи батьки.

  • Навчіть планувати. Щовечора разом із дитиною переглядайте розклад уроків і складайте підручники.

  • Хваліть за старанність. Навіть маленький успіх у самостійних діях важливий для формування відповідальності.

