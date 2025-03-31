10 речей, які в жодному разі не можна зберігати у пластикових контейнерах і пакетах

Чому не можна зберігати речі в пластикових пакетах / © www.freepik.com/free-photo

Розповідаємо, посилаючись на ресурс «РБК-Україна», які речі краще не зберігати у пластикових пакетах і контейнерах, бо можна завдати їм непоправної шкоди.

Шкіряні вироби можуть прилипнути до пластику та пошкодитися, тому не варто зберігати такі речі в пакетах із цього матеріалу. У контейнері може накопичуватися волога, тому на шкірі з’являться тріщини.

Фотографії у вологому теплому середовищі можуть пошкодитися, злипнутися чи вигоріти, тому їх не можна класти у пластикові пакети й контейнери. Для зберігання фотографій можна використовувати якісь альбоми чи спеціальні коробки — бокси.

Електроніка у вологому середовищі може пошкодитися, а пластик не пропускає повітря і накопичує вологу. Тому краще не зберігати ці речі в контейнерах і пакетах з такого матеріалу.

Одяг і тканини. Не варто зберігати одяг, особливо зимовий, у пластикових пакетах. Адже всередині у вологому середовищі можуть з’явитися пліснява, неприємні запахи та плями. Пластик не пропускає повітря, через що тканина не «дихатиме» і на ній з’явиться цвіль.

Важливі документи також не слід зберігати в пакетах чи контейнерах із пластику, бо волога й відсутність циркуляції повітря не найкращим чином на них впливатиме. Папір документів може пошкодитися чи на ньому з’явиться пліснява. Для зберігання документів можна використовувати паперові бокси, дерев’яні коробки чи тканинні мішки.

Хімічні речовини в жодному разі не можна зберігати у контейнерах та пакетах із пластику. Бо це може призвести до небезпечних хімічних реакцій. До того ж, пакет може розірватися і хімікати потраплять до навколишнього середовища.

Їжу не варто зберігати у пластикових контейнерах і пакетах, вона швидко зіпсується через активне розмноження бактерій у вологому середовищі. Такими продуктами досить легко отруїтися.

Корм для тварин. Їжу для тварин також не слід зберігати в пластикових ємностях. Для цього є спеціальні металеві контейнери.

Вологі речі. Якщо зберігати вологі речі у пластикових пакетах чи контейнерах, на них можуть з’явитися плями від плісняви та неприємний запах. Спочатку речі треба висушити, а потім покласти на зберігання в коробку чи тканинний мішок, де циркулюватиме повітря і не накопичуватиметься волога.