10 речей, яких не повинно бути на кухні сучасної господині

Що не повинно бути на кухні

Сучасна кухня вимагає особливого підходу до організації простору, щоб вона залишалася функціональною та затишною одночасно. Багато господарів роками накопичують речі, які не лише захаращують поверхні, але й псують загальну естетику оселі. У цій статті ми детально розглянемо десять основних категорій предметів, які варто негайно прибрати з вашої кухні для створення ідеального порядку.

1. Масивні меблі минулих поколінь

Застарілі кухонні куточки з масивними спинками та оббивкою в стилі 90-х років займають занадто багато корисної площі. Вони візуально звужують приміщення та роблять інтер’єр важким для сприйняття. Краще замінити такі конструкції на сучасні легкі стільці або витончені диванчики які дозволять простору дихати.

2. Надлишкове зберігання спецій

Десятки баночок з приправами на відкритих полицях створюють візуальний шум і швидко покриваються шаром жиру та пилу. Замість того, щоб виставляти весь арсенал на стільницю, залиште лише ті спеції, якими користуєтеся щодня. Решту краще зберігати у закритій коробці в темному місці, що також допоможе зберегти їхній аромат.

3. Зайве кухонне приладдя та ножі

Величезні підставки з десятком ножів зазвичай лише займають місце на робочій поверхні. Досвідчені кухарі знають, що для більшості процесів достатньо універсального шеф-ножа, інструменту для хліба та маленького ножа для чищення овочів. Позбувшись зайвого, ви звільните місце для комфортного приготування страв.

4. Зношені обробні дошки

Старі деревні або пластикові дошки з глибокими подряпинами є небезпечними через накопичення в них залишків їжі та бактерій. Якщо дошка втратила свій первісний вигляд, її необхідно замінити на нову з міцних матеріалів. Гігієна на кухні є пріоритетом, тому стан поверхонь для нарізання потребує постійного контролю.

5. Пошкоджений та некомплектний посуд

Тріщини та сколи на тарілках чи чашках негативно впливають на атмосферу під час їди та можуть спричинити травми. Використання гарного та цілого посуду навіть під час звичайного сніданку підвищує якість життя та створює відчуття свята. Проведіть ревізію та залиште лише ті предмети, які приносять естетичне задоволення.

6. Надмірна кількість декору на техніці

Магніти на холодильнику часто перетворюють дорогий побутовий прилад на хаотичну виставку дрібничок. Це відволікає увагу від дизайну кухні та створює враження неохайності приміщення. Спробуйте залишити лише два або три найцінніші сувеніри, щоб повернути техніці її сучасний та чистий вигляд.

7. Безлад у пластикових контейнерах

Шафи, заповнені випадковими контейнерами без кришок або з пошкодженим пластиком, є справжньою проблемою для швидкого пошуку потрібної ємності. Оптимальним рішенням стане придбання одного якісного набору, де предмети вкладаються один в один за принципом матрійки. Це допоможе підтримувати ідеальний лад та заощадить багато місця.

8. Старий та неохайний текстиль

Запрані рушники та підгорілі прихапки здатні зіпсувати враження навіть від найдорожчого ремонту. Текстиль є одним із головних маркерів доглянутості кухні, тому його варто оновлювати досить часто. Вибирайте лаконічні вироби з натуральних тканин, які пасують до кольорової гами вашого інтер’єру.

9. Накопичення дрібниць у шухлядах

Кухонні ящики часто стають місцем, куди складають чеки, батарейки, старі ключі та інші випадкові речі. Така звичка призводить до того, що знайти потрібний кухонний гаджет стає неможливо. Використовуйте спеціальні розділювачі, щоб кожна річ мала своє чітко визначене місце.

10. Техніка, якою не користуються

Хлібопічки, соківниці та інші прилади, які вмикаються раз на рік, лише збирають пил на стільниці. Якщо ви не користуєтеся пристроєм щотижня, його місце у глибокій шафі або в іншому місці для зберігання. Чисті поверхні роблять кухню візуально більшою та значно полегшують процес прибирання.