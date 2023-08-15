Одяг, що додає років: 9 речей, які варто прибрати з гардеробу жінці за сорок

Правильно підібраний образ - це запорука краси та елегантності, коли вам за 40.

Природній вік надає жінці вишуканості та шедевральної унікальності, які варто підкреслювати. Тому кожна представниця прекрасної статі намагається увиразнити свою красу стильним і красивим вбранням. Але є такі предмети гардеробу, які вмить роблять старими навіть дівчат, яким трохи за 25. А сорокарічні пані у такому одязі додають собі ще плюс десять років. Як уникнути помилок у своєму образі, і що потрібно вилучити з гардеробу назавжди – читайте далі.

Безформний одяг

Речі у стилі оверсайз підходять двадцятирічним дівчатам, які мають струнку фігуру. А спроба за допомогою широкого піджака чи штанів приховати недоліки талії, швидше за все, буде провальною. У такому випадку краще вибирати приталений одяг з цупкої тканини, який ідеально триматиме пишні форми, підкреслюючи красу фігури.

Квіткові принти на темному одязі

Це давно забутий тренд, від якого варто відмовитися. А ще великі квіти на темному тлі додаватимуть зайвих кілограмів. Власниця такої сукні виглядатиме значно старшою свого віку.

Відвертий одяг

Це саме ті речі, які вже не варто вдягати навіть після 30 років, оскільки вони видають невпевненість у собі, і ще добавляють кілька років. Сорокарічним жінкам більше підходить одяг, який не надто декольтований та приховує недоліки фігури, стегон та ніг.

Довгі спідниці

Такі речі заборонено носити жінкам невеликого росту, з ними потрібно бути обережними, коли вам за 40. Можна обрати спідницю довжини міді, яка відкриватиме щиколотки. Ледь відкрита нога продемонструє вашу красу та сексуальність.

Трикотажне вбрання

Знову ж таки, якщо потрібно приховати недоліки та підкреслити жіночність, варто уникати таких речей. Оскільки занадто приталений одяг може додати кілька років та оголити те, що потрібно ретельно замаскувати.

Мішкуваті джинси

Для повсякденного стилю сорокарічним жінкам потрібно обирати прямі джинси, що тримають форму. Які можна вдягнути як під кросівки, так і з туфлями на підборах. Широкі джинси підходять більше для підлітків, а не для елегантної пані.

Одяг з блискітками

Блискучий одяг зі стразами чи блискітками варто забути назавжди. Оскільки це не лише дешевить образ, а й додає віку. Жінка, яка бажає мати елегантний вигляд, має вибирати одяг природних тонів без занадто яскравих деталей.

Чорний одяг

Так, чорні речі додають елегантності, але з повним чорним образом потрібно бути обережними. Такий одяг слід розбавляти іншими кольорами, наприклад, білим, та обов’язково додавати яскраві деталі.

Вінтажний образ

Такі речі відразу додадуть кілька років і вмить зістарять власницю. Так, цей одяг дуже популярний, він додає родзинки образові, але його слід підбирати дуже ретельно. Якщо самі вагаєтеся і не знаєте, як його правильно комбінувати, то краще звернутися до стиліста, коли є така можливість чи бажання.

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