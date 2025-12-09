10 рослин із голим корінням, які експерти радять висаджувати саме взимку

Посадка рослин / © Associated Press

Реклама

Рослини з оголеним корінням стрімко повертаються у сферу садівництва, і фахівці радять саме взимку поповнити ними свій сад. Фахівці пояснюють: ці рослини — щойно викопані та продані без контейнерів — дешевші, екологічніші й часто витриваліші за горшкові аналоги. Завдяки цьому попит на них суттєво зріс.

Про це повідомило видання House Beautiful.

Такі рослини викопують у стані спокою та продають без землі, у вигляді кореневої системи, готової до пересадки безпосередньо в ґрунт. До масового поширення садових центрів саме так і купували більшість багаторічних рослин — загорнутими у простий папір і з мінімальним обсягом ґрунту. Попри популярність пластикових горщиків, окремі культури — троянди, живоплоти — продовжували надходити в асортименті саме у формі голого коріння. Сьогодні інтерес поширюється й на інші багаторічники.

Реклама

Айстри. Рясно квітнуть до пізньої осені, добре приваблюють запилювачів і заповнюють кольорові прогалини в саду.

Гаура «Сіскійо Рожевий». Посухостійкий багаторічник, який рясно цвіте й підходить для стилю котеджного саду, забезпечуючи яскраве цвітіння наприкінці літа.

Люпин. Додає висоти та структури завдяки високим квітконосам. Фахівці радять висаджувати кластерами для виразнішого кольору.

Анемона «Онорін Жобер». Класична багаторічна рослина з білими квітами, яка добре почувається у півтіні та різних типах ґрунтів. Має декоративне листя та цвіте до кінця літа.

Космос кровоносний (шоколадна космея). Характеризується темно-коричневими оксамитовими квітами з шоколадним ароматом. Голокореневі зразки цієї рослини ніжніші за космеї, вирощені з насіння, але потребують захисту від сильних морозів.

Helleborus «Pretty Ellen Spotted». Морозники — основа зимового саду, адже цвітуть у найхолодніші місяці й гармонійно доповнюють проліски.

Шавлія «Базуїн Темна Ніч». Витривалий чагарниковий багаторічник із довгим періодом цвітіння, який активно приваблює запилювачів.

Фруктові кущі. Малина, полуниця та смородина добре ростуть у форматі рослин з оголеним корінням.

Троянди. Класичний варіант для такого типу посадки. Головний садівник Bowood House Девід Гласс радить перед посадкою зберігати коріння вологим та захищеним, а також використовувати засоби для покращення коренеутворення. Після висадки він рекомендує рясний полив для найкращого старту.

Місцеві рослини для живоплотів. За словами Девіда Гласса, посадка восени й узимку дає змогу кореням укоренитися до початку вегетації, що зменшує втрати та сприяє енергійному росту.

Експерти пояснюють, що якість горшкових рослин часто була недостатньою, а пластикові горщики займали багато місця й не підлягали переробці. Перехід дозволив зменшити використання пластику та покращити якість саджанців. Голокореневі багаторічники вирізняються витривалістю, більшою зрілістю та морозостійкістю.

Фахівці рекомендують висаджувати їх восени або взимку, між періодами морозу. У холодний сезон коріння встигає зміцнитися до старту вегетації. Пересадка в теплі місяці створює додатковий стрес і ризик висихання коренів, тоді як узимку такі ризики значно менші.

Посадка також фізично простіша: потрібна менша яма, а для живоплотів можна викопати одну довгу траншею. У разі масштабних робіт рослини з голим корінням зручніше купувати великими партіями — це дешевше й їх легше транспортувати.

Нагадаємо, неправильна зимова обрізка може повністю позбавити рослини весняного цвітіння. Експерт наголошує: деякі чагарники категорично не можна зрізати в грудні.