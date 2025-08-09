- Дата публікації
10 серпня — яке церковне свято, що потрібно зробити чоловікам і жінкам цього дня
Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 10 серпня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Лаврентія, архідиякона. Святий Лаврентій жив у ІІІ столітті в Римській імперії, у часи, коли християнство було ще переслідуваною релігією. Він був одним із семи дияконів, яких призначив папа Сикст II для допомоги у служінні громадам Римської Церкви.
Лаврентій народився в Іспанії, але більшість свого життя провів у Римі. Його ім’я означає “увінчаний лавром” або “лавровий”. Архідиякон — це вищий ступінь диякона, і Лаврентій був відповідальним за розподіл церковних благ і підтримку бідних та нужденних.
Під час переслідувань християн за правління імператора Валеріана (близько 258 року) папа Сикст II був заарештований і страчений. Перед смертю він доручив Лаврентію роздати церковне майно бідним і нужденним.
За наказом римського префекта Валеріана Лаврентій мав здати церковні скарби — гроші, майно, коштовності. Натомість він роздав усе майно бідним і повернувся до влади, звітивши: “Ось справжні скарби Церкви”.
Це викликало гнів префекта. Лаврентія катували, а потім стратили, але, згідно з переданням, страта була неординарною: його поклали на розпечену сковорідку (або гриль) і так мучили, а святий залишався незламним і навіть жартував зі своїми мучителями.
Його мученицька смерть стала символом жертовності, любові до ближніх і незламної віри.
Прикмети 10 серпня
Гарна погода в цей день віщує хороший урожай злакових і фруктів.
Вологість і роса передбачають теплу погоду найближчими днями.
Північні вітри приносять прохолоду.
Що завтра не можна робити
Цей день вважається вкрай несприятливим для торгівлі та продажів. Не варто організовувати ярмарки чи розпродажі, а також укладати важливі угоди. Обміни товарами можуть виявитися невигідними, тож краще їх уникати. Загострюється ймовірність обману, шахрайських схем і отримання послуг низької якості.
Що можна робити завтра
У день 10 серпня чоловіки займалися точінням серпів, сокир, кос і іншого садового інвентарю. Вважалося, що якщо цього не зробити, інструменти швидко затупляться і втратять свою ефективність. Якщо ж польові роботи вже були завершені, коси обережно прибирали і зберігали до наступного сезону.
Тим часом жінки активно збирали врожай фруктів і ягід, а також готували домашні заготовки. До цього часу дозрівали груші, абрикоси та яблука, частину яких неодмінно споживали свіжими. Пасічники в цей період збирали мед, а грибники вирушали до лісу на пошуки опеньків і маслюків.