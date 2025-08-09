Церковне свято 10 серпня / © pixabay.com

Завтра, 10 серпня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Лаврентія, архідиякона. Святий Лаврентій жив у ІІІ столітті в Римській імперії, у часи, коли християнство було ще переслідуваною релігією. Він був одним із семи дияконів, яких призначив папа Сикст II для допомоги у служінні громадам Римської Церкви.

Лаврентій народився в Іспанії, але більшість свого життя провів у Римі. Його ім’я означає “увінчаний лавром” або “лавровий”. Архідиякон — це вищий ступінь диякона, і Лаврентій був відповідальним за розподіл церковних благ і підтримку бідних та нужденних.

Під час переслідувань християн за правління імператора Валеріана (близько 258 року) папа Сикст II був заарештований і страчений. Перед смертю він доручив Лаврентію роздати церковне майно бідним і нужденним.

За наказом римського префекта Валеріана Лаврентій мав здати церковні скарби — гроші, майно, коштовності. Натомість він роздав усе майно бідним і повернувся до влади, звітивши: “Ось справжні скарби Церкви”.

Це викликало гнів префекта. Лаврентія катували, а потім стратили, але, згідно з переданням, страта була неординарною: його поклали на розпечену сковорідку (або гриль) і так мучили, а святий залишався незламним і навіть жартував зі своїми мучителями.

Його мученицька смерть стала символом жертовності, любові до ближніх і незламної віри.

Прикмети 10 серпня

Народні прикмети 10 серпня

Гарна погода в цей день віщує хороший урожай злакових і фруктів.

Вологість і роса передбачають теплу погоду найближчими днями.

Північні вітри приносять прохолоду.

Що завтра не можна робити

Цей день вважається вкрай несприятливим для торгівлі та продажів. Не варто організовувати ярмарки чи розпродажі, а також укладати важливі угоди. Обміни товарами можуть виявитися невигідними, тож краще їх уникати. Загострюється ймовірність обману, шахрайських схем і отримання послуг низької якості.

Що можна робити завтра

У день 10 серпня чоловіки займалися точінням серпів, сокир, кос і іншого садового інвентарю. Вважалося, що якщо цього не зробити, інструменти швидко затупляться і втратять свою ефективність. Якщо ж польові роботи вже були завершені, коси обережно прибирали і зберігали до наступного сезону.

Тим часом жінки активно збирали врожай фруктів і ягід, а також готували домашні заготовки. До цього часу дозрівали груші, абрикоси та яблука, частину яких неодмінно споживали свіжими. Пасічники в цей період збирали мед, а грибники вирушали до лісу на пошуки опеньків і маслюків.