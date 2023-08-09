10 серпня — яке церковне свято, чому варто запам'ятати свій сон і чи можна щось купувати

Завтра, 10 серпня, в православному календарі день пам’яті 70 апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. Святі апостоли від 70-ти Прохор, Никанор, Тимон і Пармен були першими дияконами Церкви Христової. Вони були обрані дванадцятьма апостолами з семи чоловік, які були повні Святого Духа і мудрості, щоб служити потребам християнської громади в Єрусалимі.

Святий Прохор спочатку супроводжував першоверховного апостола Петра і від нього був поставлений єпископом в місті Нікомидії. Після Успіння Божої Матері Прохор був товаришем і співробітником святого апостола Івана Богослова і разом з ним був засланий на острів Патмос. Там він записав Откровення Боже, яке було святому апостолу Івану, про кінцеві долі світу (Апокаліпсис). По поверненню в Нікомидію святий Прохор обертав язичників до Христа в місті Антіохії і там прийняв мученичу кончину.

Святий Никанор постраждав в той день, коли був побитий каменями святий першомученик архидиякон Стефан і багато інших християн.

Святий Тимон був поставлений Апостолами в єпископа міста Бастории в Аравії і постраждав від юдеїв і язичників за проповідь Євангелія. Він був кинутий у піч, але силою Божою вийшов з неї непошкодженим. Переказ Римської Церкви говорить, що святий Тимон скончався розп’ятий на хресті.

Святий Пармен проповідував Христа в Македонії. Помер він від хвороби. Існує також думка, що святий Пармен постраждав за імператора Траяна (98-117), в останній рік його царювання, прийнявши мученицьку кончину.

Прикмети 10 серпня

Народні прикмети 10 серпня / Фото: Pexels

Іде дощ, але вітру немає — чекайте на негоду впродовж довгого часу.

По річці вранці стелиться туман — до ясного дня.

Вранці на траві багато роси — день буде сонячним.

Що завтра не можна робити

Народні повір'я кажуть, що 10 серпня краще не займатися нічим, що пов'язано з торгівлею (купувати, обмінювати, продавати), тому що річ дуже скоро зіпсується, а удача покине ваш дім. Заборонено здійснювати угоди, фінансові операції. Краще не брати до рук дзеркало, яке тріснуло, а тим більше заглядатися в нього — це принесе невдачі і біди.

Що можна робити завтра

Наші предки вірили, що сон, який приснився в ніч проти 10 серпня, допоможе вказати на помилки, які заважають досягнути позитивного результату або своєї цілі. Також цього дня ходили в ліс по гриби. Важливо було робити це в хорошому настрої, інакше можна повернутися додому ні з чим.

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