10 серпня — яке церковне свято, що потрібно робити цього дня, щоб зберегти красу та молодість

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 10 серпня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Лаврентія. Він був одним із семи дияконів Риму, які служили під керівництвом Папи Сикста II. Він жив у III столітті і загинув мученицькою смертю під час переслідувань християн за імператора Валеріана.

Лаврентій народився в Іспанії, але пізніше переїхав до Риму, де став дияконом. Його завданням було розподіляти милостиню серед бідних і піклуватися про церковні скарби. Він був відомий своєю відданістю і милосердям.

258 року імператор Валеріан видав указ про арешт і страчення християнських лідерів. Папа Сикст II був заарештований і страчений разом із кількома іншими дияконами. Лаврентію було доручено передати церковні скарби владі. Він роздав їх бідним і привів до влади жебраків, сиріт та хворих, сказавши: "Ось справжні скарби церкви".

Розлючений імператор наказав катувати Лаврентія. Він був прив'язаний до металевої решітки і спалений на вогні. За легендою, під час катувань Лаврентій зберігав свою віру і навіть жартував зі своїми мучителями, сказавши, що одна сторона його тіла вже готова, і можна повертати його на іншу.

Прикмети 10 серпня

Народні прикмети 10 серпня / Фото: Unsplash

Птахи припинили співати до дощу.

Листя на липі пожовтіло — осінь прийде рано.

Багато жолудів — до урожайного наступного року.

Що завтра не можна робити

Існувало повір'я, що цього дня не можна ходити босоніж по росі, інакше почнуть боліти ноги. Наші пращури також вірили, що 10 серпня не слід збирати горіхи, бо все життя проведеш в бідності.

Що можна робити завтра

Молоді дівчата намагалися вмитися вранішньою росою, щоб зберегти свою молодість та красу на весь рік. Також вважалося, що якщо погладити чорного кота, то він забере від вас весь негатив.

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