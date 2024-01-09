10 січня — яке церковне свято, чому ложку, яка впала, не можна піднімати до наступного ранку

Завтра, 10 січня, в православному календарі день пам’яті святителя Григорія. Його знають також як Григорія Богослова або Григорія Назіанзина. Він був візантійським богословом і ритором, єпископом Назіанза і Сасима, константинопольським патріархом, одним із отців церкви, великим християнським святим. Народився близько 330 року в Аріанзі, Каппадокії, в сім’ї благочестивих християн. Його батько, Григорій Старший, був єпископом Назіанза, а його мати, Нонна, була двоюрідною сестрою святителя Амфілохія, єпископа Іконійського.

Григорій Богослов навчався в найкращих школах Александрії та Афін, де він зустрів свого друга і співбогослова Василія Великого. Вони разом проповідували проти аріанської єресі, яка заперечувала Божество Христа і Святого Духа. Григорій Богослов написав багато творів, у яких він захищав православну віру і розкривав таємниці Святої Трійці. Він також був відомий своїми прекрасними поезіями і проповідями, за що його назвали Богословом. Він помер близько 390 року в Аріанзі, де провів останні роки свого життя в молитві і письменництві.

Прикмети 10 січня

Народні прикмети 10 січня / Фото: Pexels

Південний вітер — до частих грозових дощів в червні.

На верхівках дерев сидять сороки — чекайте на похолодання.

Безхмарне небо і відлига — весна прийде рано, а літо буде спекотним.

Що завтра не можна робити

Не можна жалітися на долю і розповідати про свої проблеми, тому що в майбутньому на вас будуть чекати ще більші невдачі. Якщо зі столу впала ложка, її заборонялося піднімати до наступного ранку, інакше прийде неприємна людина з поганими новинами. А якщо ви самі пішли в гості, то не можна мити посуд, цим принесете в сім'ю сварки і неприємності.

Що можна робити завтра

Згідно з повір'ями цього дня потрібно обов'язково з'їсти м'ясо, щоб хвороби цілий рік обходили вас стороною. А ще існувала традиція тричі обійти навколо скирти з сіном проти годинникової стрілки, потрім взяти трішки сухої трави і принести додому. Вважалося, що це прикличе багатство.

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