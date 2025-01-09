10 січня — яке церковне свято, що потрібно зробити, щоб досягти в новому році будь-яких вершин

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 10 січня, в православному календарі день пам’яті святителя Григорія. Він був архієпископом Ніневії, столиці Ассирійської імперії, і жив у IV столітті. Його життя та діяльність мали важливе значення для поширення християнства на Близькому Сході, особливо серед язичницьких народів, таких як ассирійці та халдеї.

Святий Григорій народився в родині благочестивих християн, але його родина була однією з рідкісних християнських родин на той час у Ніневії. Завдяки високому рівню освіти, яку він отримав, він здобув глибоке знання Священних Писань. Це допомогло йому стати видатним проповідником і теологом.

Святий Григорій Нінський став архієпископом Ніневії, де активно працював над поширенням християнства серед язичницького населення. Одним з найбільших його досягнень було проповідування і хрещення в Ніневії. Особливо відомим є його проповідь, яка стала однією з найбільш значущих в історії християнської місії. За свідченнями, навіть цар Ассирії, який спочатку був язичником, після численних чудес і впливу проповіді святителя Григорія прийняв християнство.

Святий Григорій Нінський також був великим теологом і вченим. Його вчення торкалося багатьох аспектів християнського віровчення, зокрема догматів про Святу Трійцю. Він підтримував православне розуміння Трійці і відкидав всі єресі, що виникали в той час.

Церковне свято 10 січня — день пам'яті святих Пратулинських мучеників і святого преподобного Маркіяна

Пратулинські мученики — це група 13 християн, які стали мучениками за віру в кінці XVII століття на території сучасної Білорусі, в Пратулині (сучасна Польща). Вони були вбиті 1793 року під час гонінь на католицьку віру в польських землях, коли православні та католики знаходилися в конфлікті через релігійні відмінності, і також через політичні та соціальні обставини.

У XVIII столітті в Білорусі, що була частиною Речі Посполитої, відбувалися важкі конфлікти між православними та католиками. В середині XVIII століття польський уряд почав активно нав'язувати католицизм місцевому православному населенню, що призвело до серії гонінь. Ці гоніння досягли кульмінації 1793 року, коли в районі Пратулин сталися трагедії, відомі як Пратулинські мученики.

13 чоловіків, зокрема селяни і прості люди, були страчені за свою відданість католицькій вірі. Вони відмовилися перейти на православ'я і відмовилися підкоритися рішенням місцевої влади, що наказувала їм зректися католицької віри. Всі вони стали мучениками за свою віру 1793 року, коли були замучені солдатами під час одного з найбільш відомих актів релігійних гонінь.

Святий Маркіян народився в IV столітті в родині християн, але подробиці його дитинства та молодості не збереглися. Згідно з церковними джерелами, ще в ранньому віці він усвідомив, що покликання його життя полягає в служінні Богу. Бажаючи стати досконалим у віці та духовній практиці, він прийняв рішення стати ченцем і вступити до монастиря.

Маркіян вів суворе монаше життя, постійно прагнучи до духовної досконалості. Він проводив багато часу в молитві та роздумах, дотримуючись суворого посту, уникаючи мирських радощів і зайвих розваг. Згідно з життям святого, він навіть відмовився від багатьох зручностей і матеріальних благ, щоб більше присвятити себе служінню Богу.

Відомо, що він пережив багато спокус та труднощів, але завжди залишався відданим своєму монашому покликанню. Святий Маркіян прославився своєю благочестивою поведінкою та духовною мудрістю, до нього зверталися за порадою інші монахи і віруючі, шукаючи духовного керівництва.

Святий Маркіян мав великий вплив на духовне життя своєї епохи. Він був також відомий своїм здатністю до чудес — за його молитвами відбувалося зцілення хворих, вигнання демонів та інші чудеса, що підтверджували його святість. Він навчав інших ченців монашому життю, як правильно молитися, як боротися з гріхами і спокусами, а також як шукати Бога в усіх аспектах життя.

Преподобний Маркіян завершив своє земне життя в мирі, залишивши по собі славу святого. Його життя стало прикладом для наступних поколінь ченців та віруючих, які прагнули до духовної чистоти та аскетизму.

Прикмети 10 січня

Народні прикмети 10 січня / Фото: Unsplash

Мокрий сніг чи дощ — буде великий урожай зерна.

Безвітряна погода до урожайного сезону.

Піднялася снігова заметіль — чекайте на сильне похолодання.

Що завтра не можна робити

Щоб не було голоду і бідності, не варто цього дня викидати в сміттєве відро хлібні крихти, їх краще віддати тваринам. Не можна їсти пересолені страви, інакше можуть початися проблеми зі здоров'ям.

Що можна робити завтра

Щоб цього року досягти будь-яких вершин та поставлених цілей, потрібно цей день провести в колі близьких та рідних. Сімейна вечеря — важливий елемент українських традицій, без якого неможливо уявити життя наших предків.

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