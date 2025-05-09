Церковне свято 10 травня / © pixabay.com

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Завтра, 10 травня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Симона Зилота. Симон отримав прізвище «Зилот», що вказує на його належність до зілотів — радикальної єврейської групи, яка виступала проти римського владарювання та боролася за незалежність Іудеї. Інша можливість — що його прізвище “Кананіт” вказує на його походження з міста Кана в Галилеї. Проте точні обставини його імені та походження залишаються непевними.

Як і всі апостоли, Симон був покликаний Ісусом, щоб стати його учнем і допомогти в поширенні Його вчення. Однак про його діяльність під час земного служіння Христа майже нічого не відомо, на відміну від інших апостолів, як-от Петра чи Якова.

Після Воскресіння Христового і П’ятидесятниці, коли апостоли отримали Святого Духа, Симон почав активну проповідницьку діяльність. Хоча немає точних даних про місця його проповідей, деякі джерела вказують на Персію (сучасний Іран) як місце його служіння, інші — на Кіпр чи Єгипет.

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Як і багато інших апостолів, Симон ймовірно помер мученицькою смертю. Є кілька версій його загибелі: деякі стверджують, що він був розп’ятий, інші — що він загинув від рук ворогів християнства в результаті переслідувань.

Прикмети 10 травня

Народні прикмети 10 травня / © unsplash.com

Якщо 10 травня дощить — літо буде дощовим, а якщо сонячно — очікується сухе літо.

Якщо в цей день вітер сильний, то це до гарного врожаю пшениці та ячменю.

Якщо вранці туман, то літо буде дощовим, а якщо день ясний — до теплого і сухого літа.

Що завтра не можна робити

10 травня є днем, коли легко можуть виникнути сварки, тому варто бути особливо обережними в словах і діях. Щоб уникнути конфліктів, за народними повір’ями, потрібно зав’язати два вузлики на червоній вовняній нитці і носити її протягом дня в правій кишені.

Що можна робити завтра

Апостола Симона шанують як покровителя подружжя. Люди звертаються до нього з молитвами за гармонію і благополуччя в сімейному житті, а жінки просять його захистити чоловіків від усіляких небезпек. Крім того, до святого часто звертаються з проханням про зцілення від хвороб.