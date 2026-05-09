Завтра, 10 травня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Симона Зилота. Симон Зилот походив із Кани Галілейської — того самого міста, де, за Євангелієм, Ісус здійснив своє перше чудо, перетворивши воду на вино. Через це деякі передання навіть припускають, що Симон міг бути свідком того знаменного дива ще до свого апостольського покликання.

Прізвисько «Зилот» (або «Кананіт») має глибоке історичне значення. Воно може вказувати або на його ревність у вірі, або на належність до руху зилотів — юдейських ревнителів закону, які боролися за духовну чистоту народу. Саме тому Симона часто уявляють як людину палкої віри, рішучості й внутрішнього вогню.

Симон був покликаний Ісусом Христом до числа дванадцяти апостолів, які стали найближчими свідками Його життя, чудес, смерті та Воскресіння. У Євангеліях його ім’я згадується рідко, однак це не применшує його ролі — радше підкреслює тиху, але віддану працю в тіні інших учнів.

Після Зіслання Святого Духа в день П’ятидесятниці апостоли вирушили проповідувати християнське вчення у різні частини світу. За церковними переданнями, Симон Зилот проповідував у різних землях — у Юдеї, Єгипті, Месопотамії, а також у віддалених регіонах, де поширював віру в Христа серед язичників.

Життя Симона Зилота завершилося мученицьки. За різними переказами, він зазнав переслідувань через свою проповідь і був страчений за віру в Христа. Найпоширеніша версія говорить про його розп’яття або розпилення (розпилювання пилкою) — символічну й жорстоку смерть, яка підкреслює його незламність у вірі.

Його мученицький подвиг став свідченням повної відданості Христу, навіть перед обличчям смерті.

Прикмети 10 травня

Птахи співають до світанку — очікується дощ найближчим часом.

Кріт активно риє землю біля нори — це знак наближення дощової погоди.

Під час дощу піднімається сильний вітер — погода швидко покращиться.

Що завтра не можна робити

Цього дня радять не турбувати землю зайвими роботами. Вважалося недоречним копати, орати чи активно прополювати грядки, аби не порушити природний баланс і не «збити» родючість на майбутній врожай.

Що можна робити завтра

У народній традиції 10 травня відомий як Симонів день. Святого апостола вважають заступником родини, шлюбу та домашнього добробуту. До нього звертаються з молитвами про мир у сім’ї, злагоду між подружжям і захист чоловіків від небезпек та життєвих випробувань.

