10 травня — яке церковне свято, не чіпайте одну річ цього дня, щоб не стати бідняком

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 10 травня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Симона Кананіта. Святий апостол Симон, також відомий як Симон Кананіт або Симон Зелот, є одним з дванадцяти апостолів Ісуса Христа.

Симон був обраний Ісусом разом з іншими апостолами для того, щоб служити Йому та проповідувати Його вчення. Симон нерідко називається "Кананіт", що може походити від арамейського слова "Канан" і вказувати на його походження або на його політичні переконання. Деякі джерела вважають, що "Кананіт" може також походити від грецького слова, що означає "ревнити".

Як і інші апостоли, Симон Кананіт подорожував разом з Ісусом та Його послідовниками, проповідуючи Євангеліє та зцілення хворих. Згідно з однією з легенд, після Розп'яття Христа, Симон Кананіт працював як місіонер у Персії або в Єгипті, де, за легендою, він проповідував та зазнав мучеництва. Інші версії легенд розповідають, що він помер мученицькою смертю разом з іншими апостолами.

Прикмети 10 травня

Народні прикмети 10 травня / Фото: Unsplash

Зозуля кує до заходу сонця — буде тепла погода.

Кульбаба закривається до обіду — йтиме дощ.

Дощ і вітер — чекайте на погожі дні.

Що завтра не можна робити

Цього дня найважливішою забороною була заборона на те, щоб чіпати землю. Її не дозволялося тривожити, бо не буде урожаю. Не можна ховати гроші — обов'язково знайдуть і вкрадуть. Не варто, щоб гаманець був порожнім. Покладіть хоча б кілька монет.

Що можна робити завтра

Згідно з народними повір'ями, саме цього дня рослини отримують цілющу силу. Тому знахарі йшли збирати трави до лісу. Також ходили босоніж землею, вірили, що це допоможе побороти хвороби.

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