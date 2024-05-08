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10 важливих речей, яких треба навчити дитину до 10 років, щоб вона виросла успішною особистістю

10 важливих речей, яких треба навчити дитину до 10 років, щоб вона виросла успішною особистістю

Що повинна вміти дитина до 10 років / Фото: Freepik

Психологи запевняють, що правильне виховання й особистий приклад допоможуть дітям вирости впевненими в собі та щасливими людьми.

Розповідаємо, яких десяти речей треба навчити дитину до 10 років, посилаючись на ресурс Вrightside.

Що повинна знати дитина до 10 років, щоб вирости успішною особистістю

  • Треба поважати як дівчаток, так і хлопчиків. Дитині необхідно розповідати, що повага є ключовою рисою у налагодженні міцних стосунків між людьми будь-якої статі.
  • Не боятися зробити помилку. Варто пояснювати дитині, якщо вона не робитиме помилок, то не отримає необхідних знань і навичок, тому не треба боятися помилок, бо без них ніколи не дізнаєшся, як правильно.
  • Знання важливіші за оцінки. Не завжди висока оцінка дорівнює гарним знанням. Потрібно правильно налаштовувати дітей на процес навчання, щоб вони не засмучувалися через недостатньо високі бали.
  • Батьків завжди можна просити про допомогу. Варто запевнити свою дитину, що вона завжди може на вас покластися, що б не сталося. І ви зможете вчасно допомогти їй у будь-якій ситуації, не читаючи нотацій за скоєні помилки.
  • Вміти постояти за себе. Дітям потрібно знати, що вони мають право на свою думку, тому повинні відстоювати її навіть перед дорослими.
  • Не робити того, що не подобається, заради схвалення. Дитина виросте з адекватною самооцінкою, якщо вмітиме відстоювати свої переконання і не робитиме того, до чого її схиляють інші.
  • Ставити запитання – це нормально. Коли щось не зрозуміло, треба обов’язково запитати, щоб у подальшому не виникало протиріч та непорозумінь. Варто переконати дитину не боятися перепитувати у разі потреби.
  • Казати вчителю чи дорослим, коли почуваєшся погано. Необхідно пояснити своїй дитині, що здоров’я понад усе, тому треба обов’язково повідомляти дорослих про погане самопочуття, щоб вони змогли вчасно зреагувати й допомогти.
  • Поважати довкілля. Батьки повинні показувати дитині власним прикладом, що природу треба берегти й поважати навколишнє середовище. Варто навчити дитину не смітити, не нищити рослинність, прибирати біля подвір’я тощо.
  • Навчити говорити "ні". Відстоювання особистих кордонів – ключовий навик для успіху та щастя в дорослому житті. Тому батьками треба привчати дитину говорити "ні" всьому, що її пригнічує, порушує внутрішній спокій та рівновагу.  

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