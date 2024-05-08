10 важливих речей, яких треба навчити дитину до 10 років, щоб вона виросла успішною особистістю

Психологи запевняють, що правильне виховання й особистий приклад допоможуть дітям вирости впевненими в собі та щасливими людьми.
Розповідаємо, яких десяти речей треба навчити дитину до 10 років, посилаючись на ресурс Вrightside.
Що повинна знати дитина до 10 років, щоб вирости успішною особистістю
- Треба поважати як дівчаток, так і хлопчиків. Дитині необхідно розповідати, що повага є ключовою рисою у налагодженні міцних стосунків між людьми будь-якої статі.
- Не боятися зробити помилку. Варто пояснювати дитині, якщо вона не робитиме помилок, то не отримає необхідних знань і навичок, тому не треба боятися помилок, бо без них ніколи не дізнаєшся, як правильно.
- Знання важливіші за оцінки. Не завжди висока оцінка дорівнює гарним знанням. Потрібно правильно налаштовувати дітей на процес навчання, щоб вони не засмучувалися через недостатньо високі бали.
- Батьків завжди можна просити про допомогу. Варто запевнити свою дитину, що вона завжди може на вас покластися, що б не сталося. І ви зможете вчасно допомогти їй у будь-якій ситуації, не читаючи нотацій за скоєні помилки.
- Вміти постояти за себе. Дітям потрібно знати, що вони мають право на свою думку, тому повинні відстоювати її навіть перед дорослими.
- Не робити того, що не подобається, заради схвалення. Дитина виросте з адекватною самооцінкою, якщо вмітиме відстоювати свої переконання і не робитиме того, до чого її схиляють інші.
- Ставити запитання – це нормально. Коли щось не зрозуміло, треба обов’язково запитати, щоб у подальшому не виникало протиріч та непорозумінь. Варто переконати дитину не боятися перепитувати у разі потреби.
- Казати вчителю чи дорослим, коли почуваєшся погано. Необхідно пояснити своїй дитині, що здоров’я понад усе, тому треба обов’язково повідомляти дорослих про погане самопочуття, щоб вони змогли вчасно зреагувати й допомогти.
- Поважати довкілля. Батьки повинні показувати дитині власним прикладом, що природу треба берегти й поважати навколишнє середовище. Варто навчити дитину не смітити, не нищити рослинність, прибирати біля подвір’я тощо.
- Навчити говорити "ні". Відстоювання особистих кордонів – ключовий навик для успіху та щастя в дорослому житті. Тому батьками треба привчати дитину говорити "ні" всьому, що її пригнічує, порушує внутрішній спокій та рівновагу.
Читайте також:
Як виховати дівчинку з сильним характером і високою самооцінкою
Як черговість народження дитини впливає на її характер і долю