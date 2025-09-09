Церковне свято 10 вересня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 10 вересня, в православному календарі день пам’яті святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори. Минодора вважається старшою серед трьох сестер. З юних років вона відзначалася глибокою вірою та побожністю. Минодора разом із сестрами вирішила присвятити своє життя Христу, утримуючись від мирських насолод і шлюбів.

Митродора — середня сестра. Вона підтримувала сестер у духовному служінні і була відома своєю відвагою та непохитністю у вірі. У житії зазначено, що саме завдяки її рішучості всі три сестри змогли залишитися непохитними перед лицем переслідувачів.

Німфодора — наймолодша сестра. Вона також була святою і відзначалася лагідністю та смиренням. Легенди підкреслюють її здатність надихати людей своєю вірою навіть у найважчі моменти.

Сестри були арештовані за сповідання християнської віри. Їх піддавали тортурам, намагаючись змусити відректися від Христа, але всі вони залишилися вірними своїй вірі. Зрештою, вони прийняли мученицьку смерть за свою віру.

Прикмети 10 вересня

Народні прикмети 10 вересня / © unsplash.com

Хмари низькі та важкі — до дощу.

Ясне небо — на теплу осінь.

Туман вранці — до ясного дня.

Що завтра не можна робити

Народна мудрість цього дня радить підтримувати порядок у домі та не зашторювати вікна, адже вважається, що сонячне світло має особливу енергетичну силу.

Що можна робити завтра

У народі 10 вересня традиційно збирали горобину: її сушили, варили варення та готували цілющі настоянки. Від давніх-давен ця ягода вважалася оберегом і рослиною з лікувальними властивостями, тому горобину обов’язково садили біля оселі. Грона, залишені на підвіконні або на столі цього дня, приносили в дім радість і добробут, а в гілочка над входом за віруваннями здатна захистити від недобрих людей.