10 вересня — яке церковне свято, чому потрібно слухати свою інтуїцію та "розмовляти" з горобиною

Завтра, 10 вересня, в православному календарі день пам’яті святителів Петра і Павла. Вони були єпископами в Нікеї, де тоді правив цар Лев Ісаврянин. Він був відомий тим, що влаштовував сильні гоніння за християнами. Петро завжди захищав віру в Христа та всіх християн. Він проповідував Слово Боже і навертав люд. За це його умертвили. Про життя Павла відомо дуже мало. Ми знаємо лише, що він також проповідував християнство, за що його стратили.

Церковне свято 10 вересня — день пам'яті мучениць Мінодори, Митродори і Німфодори

Мучениці Мінодора, Митродора і Німфодора були трьома рідними сестрами-християнками, які жили в IV столітті в Малій Азії. Вони вирішили зберегти дівоче життя і не одружуватися, але присвятити себе Богові. За це їх засудив до смерті римський правитель Фронтон, який переслідував християн.

За легендою, Фронтон спочатку наказав кинути сестер у вогонь, але вогонь не зачепив їх. Потім він наказав закопати їх у землю по шию і кидати на них каміння, але камені поверталися назад і ранили солдат. Нарешті, він наказав пробити їм груди списами, і тоді вони померли.

Вони є покровительками добродійності, чистоти і дівоцтва. Їх також шанують як заступниць в скрутних обставинах і хворобах.

Прикмети 10 вересня

Народні прикмети 10 вересня / Фото: pixabay.com

В лісі на горобині видно багато ягід — чекайте на дощову осінь, мало — осінь буде сухою.

В диких звірів шубка негуста — зима буде тихою і м'якою.

Поставити в оселі гілочку горобини — на щастя.

Що завтра не можна робити

Заборонялося вихвалятися, особливо, якщо на вас чекає важке випробування. Для далекої подорожі день вважався несприятливим, тому початок поїздки краще відкласти на інший день. Вважається, що інакше на вас будуть чекати лише неприємності в дорозі. Не можна лінуватися або працювати напівсили — казали, що на всіх, хто лежить на ліжку, чекають фінансові труднощі.

Що можна робити завтра

Наші предки вірили, що 10 вересня — це день, коли потрібно слухати не свій розум, а своє серце, тому слідуйте інтуїції. Вона вас точно не підведе. А ще в давнину починали займатися заготівлею на зиму. Зрізали гілочки горобини, яка, як вважалося, цього дня має цілющі властивості. Дівчата навіть йшли до дерева і "розмовляли" з горобиною, розповідаючи свої заповітні бажання. Вірили, що тоді воно обов'язково здійсниться.

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