10 вересня — яке церковне свято, що не можна робити жінкам, щоб не накликати сльози і біди

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 10 вересня, в православному календарі день пам’яті святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори. Вони були сестрами, родом із міста Севастії в Малій Азії (сучасна Туреччина). Вони походили з християнської сім'ї та вели благочестиве життя. Під час правління імператора Діоклетіана, який активно переслідував християн, ці три сестри стали об'єктом переслідувань.

Минодора відрізнялася своєю відданістю Христу і непохитною вірою. Як і її сестри, вона піддалася тортурам і відмовилася зректися своєї віри, що призвело до її мученицької смерті.

Митродора часто брала участь у християнських службах і допомагала бідним. Після того, як її затримали за християнські переконання, її піддали жорстоким тортурам. Вона проявила великі духовні сили і відмовилася відмовитися від своєї віри.

Відомо, що Німфодора також була мученицею за свою віру. Її постійна відданість Христу і стійкість під час переслідувань були причинами, за які вона була засуджена до смерті.

Всі три святі сестри були страчені, ймовірно, через відрубання голови. Вони вважаються священними мученицями і їхні подвиги є прикладом глибокої віри і стійкості в часи гонінь.

Прикмети 10 вересня

Народні прикмети 10 вересня / Фото: Unsplash

Кішка гріється на сонці — найближчими днями буде тепла погода.

На горобині багато ягід — до хородної зими.

Мало ягід на горобині — осінь буде сухою.

Що завтра не можна робити

Жінкам цього дня заборонялося сваритися з чоловіками. Існувало повір'я, згідно з яким, інакше вони будуть плакати і бідувати протягом 3 місяців. Також не рекомендуються бути жадібним, скупитися на милостиню, не допомагати — так ви залишитесь без фінансової підтримки в майбуньому.

Що можна робити завтра

Наші предки вірили, що в цей період особливу цілющу силу має вода, особливо з джерела. Тому нею намагалися вмиватися, на ній готували страви. Також важливо цього дня відпустити всі минулі образи, щоб жити щасливо.

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