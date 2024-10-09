10 жовтня — яке церковне свято, чому цього дня не слід носити прикраси

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 10 жовтня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Євлампія та Євлампії. Християнські святі, які постраждали за віру в III або IV столітті. Їхнє життя і мучеництво вшановується у православній та католицькій традиціях.
Євлампій і Євлампія були братом і сестрою. За легендою, вони походили з родини знатних християн у місті Мітіліна (сучасний Лесбос). У той час, коли християнство було переслідуване, Євлампій і Євлампія відмовилися зректися своєї віри. Вони активно проповідували християнство, за що були схоплені і зазнали катувань.
Після жорстоких тортур і спроби примусити їх до відречення, святі були страчені. Існують різні версії їхньої загибелі, але загалом вважається, що вони прийняли смерть із гідністю.
Прикмети 10 жовтня
- Східний чи північний вітер до похолодання.
- Роги місяця повернуті на північ — сніг покриє суху землю.
- Весь день на заході небо чисте — дощу не буде.
Що завтра не можна робити
Наші предки вірили, що цього дня не варто позичати комусь сірники або свічки, тому що з ними з родини йде тепло. Не слід носити прикраси — вони будуть притягувати неприємності.
Що можна робити завтра
Щоб позбутися проблем зі здоров'ям, цього дня спалювали старі речі. А ще це сприятливий час для того, щоб зайнятися домашніми справами, особливо рукоділлям.
Читайте також: