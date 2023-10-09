10 жовтня — яке церковне свято, чому не можна ділитися вогнищем і носити прикраси

Завтра, 10 жовтня, в православному календарі день пам’яті мучеників Євлампія і Євлампії. Вони були рідними братом і сестрою, які жили в IV столітті в місті Никодима. Вони прийняли християнство і стали активно проповідувати віру серед населення. За це вони були затримані і піддані жорстоким катуванням за наказом імператора Максиміліана, який переслідував християн. Вони твердо витримали всі муки і не зрадили своєї віри, а навпаки, дивом урятувалися від смертельних пасток. Нарешті, Євлампій був обезголовлений, а Євлампія померла від горя.

Церковне свято 10 жовтня — день пам'яті мученика Феотекна

Мученик Феотекн був знаменитим воєначальником в Антіохії при імператорі Максиміані (305–311). Він прийняв християнство і став захищати християн від переслідувань. За це він був затриманий і підданий жорстоким катуванням, але не зрадив своєї віри. Він був обезголовлений за наказом імператора і його тіло було кинуте на смітник. Однак, Бог зберіг його мощі нетлінними, і вони стали джерелом чудес і благодаті для вірян.

Прикмети 10 жовтня

Народні прикмети 10 жовтня / Фото: Pexels

На вулиці мокро — не буде ще снігу до 4 листопада.

Вдарив мороз — така погода буде наступні 4 тижні.

На верхівках верби все ще є зелене листя — чекайте на ранню весну.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що цього дня не можна погано ставитися до вогнища. Тому його намагалися не тушити. Також заборонялося ділитися з ким-небудь вогнем (наприклад, від сірника), тому що тоді з будинку "піде" все щастя. Не рекомендується носити прикраси, особливо дорогоцінні, вони притягують цього дня до себе нечисту силу.

Що можна робити завтра

Було прийнято проводити ігри біля вогнища, особливо серед молоді. Парубки стрибали через полум'я. Вірили, що це допомагає залишатися молодими і сильними. Також в вогні спалювали старі речі, щоб позбутися проблем зі здоров'ям та інших неприємностей.

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