Завтра, 10 жовтня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Євлампія і Євлампії. Святі Євлампій і Євлампія народилися в місті Нікомидія (сучасна Туреччина) у часи імператора Діоклетіана (кінець III — початок IV століття). Вони були братом і сестрою, і вже від ранніх років виховувалися у християнській вірі. За свідченнями джерел, вони мали благочестивий і праведний характер, були прикладом любові до Бога та ближніх.

У часи масштабних переслідувань християн Діоклетіаном брата і сестру заарештували за відмову приносити жертви язичницьким богам. Їх піддавали страшним тортурам, сподіваючись, що вони відречуться від віри. Євлампій, мужньо витримуючи муки, підбадьорював сестру, щоб вона не зламалася духовно. Євлампія, попри страшні страждання, показувала виняткову стійкість, віру та любов до Бога.

Їхнє мучеництво завершилося смертю від руки мучителів — вони прийняли смерть як вияв святості та вірності Христу. Ця відданість стала прикладом для багатьох християн у Нікомидії та за її межами.

Після смерті святих мучеників вірні почали спостерігати дива, що відбувалися через їхнє заступництво. Їх вважали покровителями тих, хто страждає від хвороб та переслідувань, а також помічниками у духовній боротьбі.

Прикмети 10 жовтня

Суха погода — зима настане пізно.

Гроза — зима буде короткою, безсніжною та теплою.

Дощ зі снігом — січень буде теплим.

Що завтра не можна робити

Цього дня не слід позичати сірники чи свічки — можна позбутися тепла та добробуту в оселі. Забороняється також виносити сміття — можна з ним “винести” успіх.

Що можна робити завтра

До святих мучеників Євлампія та Євлампії звертаються в часи випробувань і розпачу, просячи про силу та витримку. Вони підтримують тих, хто прагне зміцнити свою віру та духовну стійкість. Народна мудрість 10 жовтня радить позбутися речей, що віджили свій вік: їх варто не просто викинути, а найкраще спалити, символічно звільняючи місце для нового та очищаючи простір від минулого. Обов’язково пекли цього дня медове печиво — це приносило достаток.