100 грамів у барабан – і машинка стане, як нова: жодного накипу чи плісняви не буде

Щоб пральна машинка добре виконувала свою функції, їй потрібен регулярний догляд, інакше прилад може дуже швидко вийти з ладу.

Найголовнішим ворогом для пральної машинки вважається жорстка вода. Так як вона містить забагато мінералів – солі кальцію, магнію та натрію. Ці мікроелементи мають здатність накопичуватися й осідати на електронагрівачі та інших деталях пралки у вигляді вапняного нальоту. А в умовах постійної вологості й тепла в побутовому приладі з’являється пліснява, яка призводить до появи неприємного запаху. Щоб позбутися цих проблем, досвідчені господині користуються підручними засобами, які зарекомендували свою надзвичайну ефективність.

Як швидко очистити пральну машинку від вапняного нальоту та цвілі: народні методи

Білизна. Таким копійчаним засобом користувалися ще наші бабусі, коли не було професійних. Варто пам’ятати, що з відбілювачем треба працювати в рукавичках і уникати потрапляння в очі та на інші частини тіла. Залийте в барабан пральної машинки 100 грамів білизни і запустіть цикл прання без одягу. Температурний режим має бути не нижчий за 60 градусів. Хлорний засіб ефективно відчистить усі внутрішні деталі від вапняного нальоту й накипу, а барабан та резинову манжету – від плісняви. Лише варто переконатися, що метод чищення хлором не заборонений виробником пральної машинки.

Таким копійчаним засобом користувалися ще наші бабусі, коли не було професійних. Варто пам’ятати, що з відбілювачем треба працювати в рукавичках і уникати потрапляння в очі та на інші частини тіла. Залийте в барабан пральної машинки 100 грамів білизни і запустіть цикл прання без одягу. Температурний режим має бути не нижчий за 60 градусів. Хлорний засіб ефективно відчистить усі внутрішні деталі від вапняного нальоту й накипу, а барабан та резинову манжету – від плісняви. Лише варто переконатися, що метод чищення хлором не заборонений виробником пральної машинки. Лимонна кислота. Це ще один дешевий, проте вкрай ефективний засіб для чищення пральної машинки. Він на відмінно почистить барабан та промиє всі внутрішні деталі приладу від накипу й вапняного нальоту. Треба взяти 100 грамів лимонної кислоти й засипати у відсік для порошку. Також туди необхідно додати 2 чайні ложки соди. Потім слід увімкнути цикл прання на режимі "Бавовна" за температури 40 градусів. Речі класти в барабан не потрібно, інакше на них осяде увесь бруд після очищення.

Читайте також:

У яку воду треба засипати гречку – холодну чи окріп: каша вийде смачною та розсипчастою

Ви більше ніколи не виливатимете розсіл з огірків: ось яка його користь у побуті