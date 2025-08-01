Чим відмити духовку від жиру та нагару / © Credits

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Брудна духовка викликає роздратування у багатьох господинь, адже її миття забирає купу сил та часу. А ще треба купувати для чищення приладу дороговартісні хімічні засоби. Однак, є значно простіші способи, які допоможуть легко та швидко відчистити духовку. І вам не доведеться витрачатися на придбання хімії. Розповідаємо, посилаючись на ресурс «Добрі Новини», який бюджетний метод допоможе повернути духовці її первісну чистоту.

Як приготувати натуральний очищувальний засіб для духовки

Знадобиться кілька простих інгредієнтів:

100 г харчової соди;

100 мл звичайного оцту;

80 г лимонної кислоти;

1 літр води.

Спосіб приготування засобу для чищення духовки. Ретельно змішайте всі компоненти, перелийте суміш у деко. Після цього необхідно розігріти духовку до 200 градусів і помістити деко із приготовленою сумішшю всередину. Залиште деко в духовій шафі на 2 години. За цей час гарячий пар активує інгредієнти, які почнуть розм’якшувати бруд, жир і кіптяву. Після охолодження духовку достатньо протерти звичайною губкою, змоченою в теплій воді.

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Що робити з уїдливим брудом, який не відмивається

Якщо духова шафа давно не милася і має значні нашарування жиру та нагару, варто скористатися потужнішим засобом. Для цього треба взяти:

300 г соди;

500 мл столового оцту;

240 г лимонної кислоти;

3 літри води в алюмінієвій каструлі.

Методика залишиться тією ж, треба поставити каструлю з сумішшю всіх складників у розігріту духовку та залишити на 2 години. Рідина випаровуватиметься всередині та розчинятиме жир, а вам залишиться лише змити залишки.

Варто пам’ятати про дотримання правил безпеки. Під час роботи з оцтом і кислотою одягайте рукавички й обов’язково провітрюйте приміщення.