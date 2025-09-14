ТСН у соціальних мережах

100 г в барабан — і за один цикл пралка позбудеться бруду, накипу та плісняви: дієвий трюк

Цей копійчаний продукт, який є на кожній кухні, може стати ефективною альтернативою дорогим хімічним засобам для догляду за пральною машинкою.

Віра Хмельницька
Як швидко відчистити пралку від накипу, бруду та плісняви

Як швидко відчистити пралку від накипу, бруду та плісняви / © pixabay.com

Навіть найсучасніша пральна машина з часом починає працювати гірше: речі вже не такі свіжі, з’являється неприємний запах, а на стінках барабана осідає накип і сліди плісняви. Проте є простий і доступний спосіб повернути техніці чистоту та подовжити її життя. Достатньо насипати 100 грамів харчової соди прямо у барабан і запустити цикл прання без білизни за високої температури. Уже після одного такого очищення машина стане бездоганно чистою, зникне затхлість, а залишки бруду та грибка змиються разом із водою.

Чому звичайна харчова сода — це найкращий засіб для чищення пральної машинки

  • Сода нейтралізує запахи та знищує бактерії.

  • Розчиняє накип і м’яко чистить внутрішні деталі без пошкоджень.

  • Бореться з пліснявою, яка часто накопичується у гумових ущільнювачах.

Як проводити очищення.

  • Засипте 100 г соди безпосередньо в барабан.

  • Запустіть повний цикл прання за температури 60-90 °С.

  • Після завершення відкрийте дверцята й залиште машинку провітрюватися.

Як зберігати пральну машинку в чистоті: корисні поради

  • Для посилення ефекту раз на кілька місяців можна поєднувати соду з харчовим оцтом: соду в барабан, а оцет у відділення для порошку.

  • Не забувайте час від часу протирати гумові ущільнювачі та лоток для мийних засобів.

  • Регулярна профілактика — 1 раз на 2 місяці, допоможе уникнути дорогого ремонту приладу.

