100 г в барабан — і за один цикл пралка позбудеться бруду, накипу та плісняви: дієвий трюк
Цей копійчаний продукт, який є на кожній кухні, може стати ефективною альтернативою дорогим хімічним засобам для догляду за пральною машинкою.
Навіть найсучасніша пральна машина з часом починає працювати гірше: речі вже не такі свіжі, з’являється неприємний запах, а на стінках барабана осідає накип і сліди плісняви. Проте є простий і доступний спосіб повернути техніці чистоту та подовжити її життя. Достатньо насипати 100 грамів харчової соди прямо у барабан і запустити цикл прання без білизни за високої температури. Уже після одного такого очищення машина стане бездоганно чистою, зникне затхлість, а залишки бруду та грибка змиються разом із водою.
Чому звичайна харчова сода — це найкращий засіб для чищення пральної машинки
Сода нейтралізує запахи та знищує бактерії.
Розчиняє накип і м’яко чистить внутрішні деталі без пошкоджень.
Бореться з пліснявою, яка часто накопичується у гумових ущільнювачах.
Як проводити очищення.
Засипте 100 г соди безпосередньо в барабан.
Запустіть повний цикл прання за температури 60-90 °С.
Після завершення відкрийте дверцята й залиште машинку провітрюватися.
Як зберігати пральну машинку в чистоті: корисні поради
Для посилення ефекту раз на кілька місяців можна поєднувати соду з харчовим оцтом: соду в барабан, а оцет у відділення для порошку.
Не забувайте час від часу протирати гумові ущільнювачі та лоток для мийних засобів.
Регулярна профілактика — 1 раз на 2 місяці, допоможе уникнути дорогого ремонту приладу.