Як швидко відчистити пралку від накипу, бруду та плісняви / © pixabay.com

Навіть найсучасніша пральна машина з часом починає працювати гірше: речі вже не такі свіжі, з’являється неприємний запах, а на стінках барабана осідає накип і сліди плісняви. Проте є простий і доступний спосіб повернути техніці чистоту та подовжити її життя. Достатньо насипати 100 грамів харчової соди прямо у барабан і запустити цикл прання без білизни за високої температури. Уже після одного такого очищення машина стане бездоганно чистою, зникне затхлість, а залишки бруду та грибка змиються разом із водою.

Чому звичайна харчова сода — це найкращий засіб для чищення пральної машинки

Сода нейтралізує запахи та знищує бактерії.

Розчиняє накип і м’яко чистить внутрішні деталі без пошкоджень.

Бореться з пліснявою, яка часто накопичується у гумових ущільнювачах.

Як проводити очищення.

Засипте 100 г соди безпосередньо в барабан.

Запустіть повний цикл прання за температури 60-90 °С.

Після завершення відкрийте дверцята й залиште машинку провітрюватися.

Як зберігати пральну машинку в чистоті: корисні поради