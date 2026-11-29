Напої Фото ілюстративне

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Блогер із Великої Британії Джо, який мешкає в Україні, склав власний рейтинг українських напоїв. До трійки лідерів потрапив і популярний газований напій «Живчик».

Про це йдеться на сторінці блогера @joeinukraine в TikTok.

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Своїми враженнями від дегустації британець поділився у новому відео. Він оцінив кілька традиційних та локальних напоїв за десятибальною шкалою.

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Зокрема, Джо розповів, що давно чув від українців про «Живчик» як про напій зі смаком дитинства, тому вирішив його скуштувати. Газований напій йому сподобався — блогер поставив йому 8 балів із 10.

Блогер із Великої Британії Джо склав рейтинг українських напоїв Фото скрин відео @joeinukraine

Водночас найвищу оцінку отримав не «Живчик», а квас. Британець настільки високо оцінив цей напій, що жартома присудив йому 100 балів із 10.

Результати дегустації українських напоїв

Квас — 100 балів із 10. Абсолютний фаворит блогера;

Домашній літній компот — 10 із 10. Напій приготувала теща Джо;

«Живчик» — 8 із 10;

Березовий сік — 8 із 10;

Медовуха — 7 із 10;

Домашнє вино — 5 із 10. Блогер уточнив, що вже кілька років не вживає алкоголь.

Як українці відреагували на рейтинг британця

Відео викликало жваве обговорення серед користувачів TikTok. Чимало коментаторів погодилися з вибором британця та підтримали його любов до квасу.

«Квас топ, 100%», — написав Alexey Bodnya.

Інші користувачі також поділилися симпатією до окремих напоїв. «I love живчик» («Я люблю Живчик»), — зізнався Wyn.exe, а Ian назвав березовий сік чудовим напоєм.

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Окремо коментатори згадували домашній компот і пов’язані з ним дитячі спогади.

«Компот Особливо той, що робила мама, ще й холодненький…», — написала Олександра.

Також українці пропонували британцю розширити дегустацію. Серед рекомендацій були узвар та інші смаки «Живчика».

Водночас не всі оцінки блогера залишилися без запитань. Один із користувачів звернув увагу на те, що Джо поставив медовусі 7 балів, хоча раніше зазначив, що вже кілька років не вживає алкоголю.

«Так стоп, а медовуха чому тоді 7/10, якщо алкоголь не п’ється?» — поцікавився Slonik.

Деякі користувачі також зізналися, що не знали про популярність квасу в Україні, а інші просто емоційно відреагували на незвичний рейтинг.

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Нагадаємо, блогер показав реальні умови і житло пенсіонерів у Норвегії. Зокрема, там панують мінімалізм «без зайвого пафосу», доглянутість, турбота про птахів і захопливі краєвиди за вікном.

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