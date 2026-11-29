Франція Фото ілюстративне / © unsplash.com

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Невелике французьке село Шерре отримало несподіваний спадок у розмірі 409 тис. євро від жінки, яка за життя жодного разу не була його мешканкою. 101-річна Марі-Рене Арну, яка померла 2022 року, заповіла місцевій громаді всі свої заощадження. Водночас вона висунула одну умову, що кошти мають витратити виключно на утримання сільської церкви.

Про це пише BILD.

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Що відомо про селище Шерре

Для Шерре, де проживає приблизно 540 людей, таке рішення стало справжньою несподіванкою. Місцева влада навіть не знала про існування благодійниці.

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«Ми нічого не знали про цю жінку, окрім того, що вона залишила заповіт на користь муніципалітету», — розповіла мерка села Крістель Бюрон.

Марі-Рене Арну не народилася у Шерре / © The Bild

Хто така Марі-Рене Арну

Як з’ясувалося, Марі-Рене Арну не народилася у Шерре й ніколи там не мешкала. Однак із цією місцевістю була пов’язана історія її родини. Батько жінки походив із села та був похований на місцевому кладовищі. Він помер, коли доньці виповнилося лише два роки.

За інформацією французьких ЗМІ, Арну була глибоко віруючою людиною. Ймовірно, заповіт став для неї способом вшанувати пам’ять батька та подбати про церкву Сен-П’єр у його рідному селі.

Сама жінка не мала дітей і працювала підприємницею в місті Анже на заході Франції. Після її смерті муніципальній владі знадобилося близько чотирьох років, щоб перевірити юридичні та адміністративні аспекти спадщини й отримати можливість розпоряджатися коштами.

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Нагадаємо, раніше йшлося про те, що жінка знайшла золото під вівтарем стародавньої церкви. Священнослужителька Джейн Лі врятувала стародавню церкву від закриття завдяки вдалій знахідці.

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