107-річний чоловік розкрив секрет довголіття: яку страву їв усе життя (фото)

Довголіття / © pixabay.com

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Оуен Файлер, якого вважають найстаршим чоловіком Уельсу, не вірить в існування особливого секрету довголіття. На його думку, достатньо правильно жити, багато працювати та не переїдати. Серед страв, якими він харчувався протягом життя, чоловік особливо відзначає рибу з картоплею фрі.

Про це пише Mirror.

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Файлер, який мешкає у місті Кумбран, відсвяткував 107-й день народження в колі рідних, друзів і побратимів-ветеранів. Урочистості відбулися в п’ятницю, 16 жовтня, напередодні його дня народження, який припадає на понеділок.

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Оуен Файлер народився 1919 року. У 20-річному віці його призвали до армії. Під час Другої світової війни він служив у Королівському валлійському полку фузилерів, а згодом — у військовій поліції.

Оуен Файлер, якого вважають найстаршим чоловіком Уельсу, не вірить в існування особливого секрету довголіття Фото Mirror.

У чому секрет довголіття 107-річного чоловіка

Сам Файлер зізнається, що й досі не може пояснити, як йому вдалося прожити так довго. За його словами, люди часто запитують про секрет довголіття, але жодного особливого рецепта він не має.

«Як я дожив до цього віку, сам не знаю. Я зустрів багато людей, які захоплювалися мною і запитували, як мені це вдається», — розповів чоловік.

Він пояснює своє довголіття звичками, яких дотримувався протягом життя.

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«Жодного секретного рецепта немає, хіба що я все життя працював. Жодного секрету — просто потрібно правильно жити, і я завжди так робив. Я ніколи не переїдав… Я харчувався рибою з картоплею фрі», — зазначив Файлер.

Він уточнив, що йдеться про повноцінну порцію риби та картоплі. Серед риби, яку він їв, були тріска та мерланг.

«Це була справжня риба. Тепер уже не кожен може собі таке дозволити, правда? Усе так змінилося. Це просто божевілля», — додав довгожитель.

Як привітали довгожителя зі 107-річчям

Під час святкування Файлер отримав пам’ятну статуетку від благодійної організації SSAFA, яка підтримує військовослужбовців, ветеранів та їхні родини. Нагороду вручили на знак визнання його військової служби.

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На заході в Tredegar Veterans Support Hub була присутня його 80-річна донька Енн Мессор — одна з чотирьох дітей чоловіка. Загалом у Файлера десятеро онуків і 15 правнуків.

Того ж дня на нього чекав ще один сюрприз: у кінотеатрі Market Hall Cinema в місті Брінмор для ветерана організували урочисту зустріч із червоною доріжкою. Для перегляду він обрав фільм One Good Turn.

Розмірковуючи про те, що йому вдалося дожити до 107 років, Файлер зізнався, що не очікував такого довгого життя.

«Я думав, що житиму в кращому світі, але ніколи не думав, що доживу до такого віку. У нашій родині ніхто не замислювався про старість. У нас не було їжі, у нас не було грошей — і це чиста правда, грошей справді не було», — розповів він.

Його товариш по службі Даррен Фут, який допомагав організувати святкування, зазначив, що сам Файлер не розуміє, чому навколо його дня народження стільки уваги.

За словами ветерана, Файлер залишається скромною та привітною людиною. Навіть у 107 років він щоранку встає, одягає чисту сорочку й краватку, чистить взуття та починає день із чіткою метою.

«Думаю, нам усім варто в нього цього повчитися», — підсумував Фут.

Нагадаємо, 103-річна блогерка Керол Рот — зірка соцмереж. Завдяки своїй енергійності, молодому вигляду та вишуканому стилю, вона стала відомою. Тож Керол розкрила секрети свого довголіття. Вона називає серед головних чинників активний спосіб життя, правильне харчування, спілкування з приємними людьми та позитивне ставлення до життя.

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