Церковне свято 11 березня / © pexels.com

Завтра, 11 березня, в православному календарі день пам’яті святого Софронія, патріарха Єрусалимського. Святий Софроній (Sophronius) народився близько 560 року в Дамаску у Сирії. Уже від юних літ він вирізнявся глибокою благочестивістю, любов’ю до навчання, філософією та риторикою, через що згодом отримав прізвисько «Софіст» — «мудрий».

Шлях духовного життя він обрав не заради слави, а з прагнення пізнати істину і служити Христу. Після отриманої освіти він вирушив до Єрусалима, щоб стати ченцем у монастирі святого Феодосія, де укріпився в аскетичному житті та духовній науці.

У Єрусалимі Софроній зблизився з ієромонахом Іоаном Мосхом, разом з яким подорожував по численних монастирях Східної імперії, записуючи житія й повчання пустельників і подвижників. З цих нотаток виникла знаменита книга «Лимонар» або «Луг духовний», що стала важливою пам’яткою чернечої культури й духовності.

Ці подорожі загартували не лише його дух, а й богословську глибину. Софроній набував традицій як грецького, так і східного аскетичного життя, що сприяло його авторитету як богослова, проповідника й поета.

У VII столітті Церкву роздирали богословські суперечки, зокрема навколо вчення монотеїтизму або моноенергізму/монотелеїзму — течії, що заперечувала людську волю в Христі і таким чином зменшувала значення Його повноти як Людини. Софроній виступив рішучим захисником православ’я, що сповідувало повноту обох природ і обох волі Христових.

Ще до свого обрання на патріарший престол він відвідував Олександрію та Константинополь, намагаючись переконати тамтешніх церковних ієрархів відкинути єресь. Ці місії, хоч і не мали негайного успіху, закріпили його репутацію як найпалкішого борця за чисте православне вчення.

Після смерті свого попередника 634 року Софроній був обраний патріархом Єрусалимським. Одним із перших його кроків стало написання знаменитого соборного листа до папи Римського і всіх східних ієрархів, у якому він виклав православну позицію щодо двох природ і двох волі у Христі — позицію, що пізніше стала основною на Шостому Вселенському Соборі.

637 року город був узятий військами халіфа Умара I, але завдяки мудрим переговорам святителя Софронія було досягнуто умов, що забезпечили християнам громадянські й релігійні права. Євангелічні святині збереглися завдяки взаємоповазі сторін.

Святий Софроній відійшов у вічність 11 березня 638 року в Єрусалимі. Він залишив по собі не лише пам’ять про незламну віру і богословську відданість, а й приклад терпеливого служіння в тяжких історичних обставинах.

Прикмети 11 березня

Народні прикмети 11 березня / © unsplash.com

Теплий день 11 березня передбачає ранню весну і швидке танення снігу.

Вітер із півночі — до холодної погоди наступного тижня.

Бджоли виходять із вуликів — весна буде теплою.

Що завтра не можна робити

11 березня вважалося днем, коли слід уникати певних дій, аби не накликати біди чи негараздів. Не варто запитувати зозулю про роки свого життя — це вважається поганою прикметою. Також небажано готувати або вживати птицю — це може принести невдачу. Старі речі не варто викидати: за повір’ями, втрата старого майна може відкрити шлях до злиднів.

Що можна робити завтра

Цього дня в православ’ї прийнято звертатися до святих у молитві, просячи зміцнити віру, дати сил перенести труднощі та негаразди. Також дякують Богові за все, що мають, висловлюючи вдячність і надію на благословення.