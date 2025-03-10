11 березня — яке церковне свято, чому цього дня краще не працювати в землі

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 11 березня, в православному календарі день пам’яті святого Софронія, патріарха Єрусалимського. Софроній народився в Палестині, ймовірно, близько 560 року в багатій християнській родині. За його життям можна прослідкувати, як він прагнув до духовного вдосконалення. Він отримав класичну освіту, знав грецьку мову та літературу, а також був обізнаний у філософії та богослов'ї.

Згодом Софроній вирушив до Єгипту, де вступив у монастир і присвятив себе молитві та медитаціям. Він також подорожував по різних святинях, зокрема в Константинополі та інших містах Візантійської імперії, щоб здобути більше знань і досвіду в духовному житті.

Під час перебування в Сирії, Софроній зустрів великого богослова Іоана Дамаскина, і вони стали тісно співпрацювати. Іоан Дамаскин був одним із провідних теологів того часу і часто спілкувався з Софронієм на теми християнської віри.

634 року Софроній став патріархом Єрусалимським. Його діяльність на цьому посту припала на дуже важкий період для Палестини, оскільки в 638 році арабські війська під проводом халіфа Омара захопили Єрусалим. Софроній став свідком цієї важливої події, і за легендою, він особисто зустрів арабського халіфа Омару в місті, передавши йому місто та намагаючись домовитися про гарантії безпеки для християн і святинь.

Після захоплення Єрусалима арабами Софроній продовжував служити своїй пастві, відстоюючи права християн і зберігаючи мир у складний період. Він був відомий своїм глибоким богослов'ям і став одним із великих християнських учителів. Святий Софроній помер 638 року. Його святість і мудрість продовжують бути важливими для християн до сьогодні.

Прикмети 11 березня

Народні прикмети 11 березня / Фото: Unsplash

Світить сонце і небо ясне, це передвістя того, що весна буде теплою і сухою.

Йде сніг або дощ, вважалося, що весна буде дощовою або з багатьма снігопадами.

Небо затягнуте хмарами, це свідчить про те, що весна буде холодною й затяжною.

Що завтра не можна робити

В деяких українських регіонах вважалося, що 11 березня не можна розпочинати важку фізичну роботу на землі, зокрема орати або садити, оскільки це може принести нещастя або неврожай. Це пов'язано з віруваннями, що цей день належить до святкових і пісних періодів, коли земля повинна відпочивати.

Що можна робити завтра

Оскільки святкується день святого Софронія, в церквах відбуваються богослужіння на честь святого, а для вірян цей день є також часом для молитви та духовного очищення, що пов'язано з періодом Великого посту. Люди часто відвідують церкву, просячи благословення для роботи на землі та для себе.

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