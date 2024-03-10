11 березня — яке церковне свято, навіщо підкидати гаманець, почувши спів зозулі

Завтра, 11 березня, в православному календарі день пам’яті святителя Софронія, патріарха Єрусалимського. Він народився у Дамаску 560 року. Був монахом, теологом та патріархом Єрусалимським від 634 до 638 року. Святий Софроній відомий своєю освітою та глибоким розумінням віри.

Софроній отримав хорошу освіту і відзначався благочестям. Він відвідував святі місця та монастирі в Святій землі. Там він познайомився з аскетами та духовними вчителями, зокрема з Іваном Мосхом, який став його духовним вчителем. 634 року Софроній був обраний патріархом Єрусалимським. Він скликав єпископів на Синод, який осудив єресь монотелітів.

Під час мусульманського завоювання Леванту він керував обороною Єрусалима (636–637), але місто було здано халіфу Умару. Він отримав від Умара договір захисту зіммі, що гарантувала свободу віросповідання християнам, євреям та зороастрійцям.

Церковне свято 11 березня — день пам'яті преподобного Софронія, затворника Києво-Печерського

Він був затворником Києво-Печерського, жив у XIII столітті і відбував подвиг у Печерському монастирі. Хоча про його походження немає точних відомостей, він прославився як один з найвидатніших затворників Києво-Печерської Лаври. Софроній присвятив своє життя молитві та покуті, провівши більшість свого часу у затворі.

Щоденно прочитував увесь Псалтир, що є вражаючим доказом його відданості та самодисципліни. Крім того, він носив на собі волосяницю та залізний пояс, які не знімав до своєї смерті. Затворники, до яких він належав, жили у суворих умовах – вони проводили більшість часу у келії, відчиняючи двері лише на час богослужінь. Незважаючи на це, вони знаходили час для молитви та покути, не їли майже нічого, і були віддані своїй вірі.

Життя преподобного Софронія Печерського було прикладом самопожертви та відданості. Він прагнув до духовного зростання, звільнення від матеріальних зв’язків та приближення до Бога. Його нетлінні мощі знаходяться в Дальніх печерах, і його пам’ять зберігається вірними до сьогодні.

Прикмети 11 березня

Народні прикмети 11 березня / Фото: Pexels

Холодні дні закінчуються — літо буде теплим.

Побачити ластівку — до біди.

На землі сидять ворони зграями — чекайте на морози.

Що завтра не можна робити

Якщо почуєте спів зозулі, не можна думати про майбутнє чи будувати планів, тому що всі вони не збудуться. Також не дозволялося залишати дітей з нянькою. Вірили, якщо мама залишиться поряд, то дитина не буде хворіти протягом року.

Що можна робити завтра

Цікава традиція існувала у наших предків. Щоб водилися гроші, брали гаманець у руки, виходили на вулицю в прислухалися. Як тільки почують спів зозулі, підкидали гаманець доверху. А ще загадували бажання — вірили, що воно здійсниться.

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