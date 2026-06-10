Церковне свято 11 червня / © unsplash.com

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Завтра, 11 червня, в православному календарі день пам’яті святих апостолів Вартоломея і Варнави. Вартоломей (апостол) належить до числа дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа. У Євангеліях його часто ототожнюють із Нафанаїлом, людиною прямої віри та щирого серця.

Після подій П’ятидесятниці, коли апостоли отримали силу для проповіді, Вартоломей вирушив у місіонерські подорожі. Церковне передання пов’язує його служіння з різними регіонами: Малою Азією, Месопотамією, Індією та навіть Вірменією. У кожному з цих країв він ніс християнське слово, часто стикаючись із переслідуваннями та спротивом язичницьких культів.

Особливо відоме передання про його проповідь у Вірменії, де він, за переказами, навернув багатьох людей і навіть родину царя. Саме тут апостол прийняв мученицьку смерть — традиція говорить про жорстоке страчення за віру, що стало символом його незламності.

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Вартоломей увійшов до церковної пам’яті як апостол, що не зрадив істини навіть перед обличчям страждань.

Варнава (апостол), на відміну від дванадцяти апостолів, належить до так званих сімдесяти апостолів, але його роль у становленні ранньої Церкви є винятковою.

Його ім’я означає «син утіхи» або «син підбадьорення», і це повністю відображає його характер. Варнава був левитом із острова Кіпр, людиною достатку, яка після прийняття християнства продала своє майно й віддала кошти на потреби громади.

Саме він став тією постаттю, яка підтримала майбутнього апостола Павла, коли той після свого навернення викликав недовіру серед християн. Варнава ввів його до апостольського кола, засвідчивши щирість його віри.

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Разом із Павлом він вирушав у місіонерські подорожі, засновуючи громади в Антіохії, Малій Азії та інших регіонах Римської імперії. Проте згодом їхні шляхи розійшлися, і Варнава продовжив служіння окремо, зберігаючи вірність апостольській місії.

Церковне передання вважає, що він завершив життя мученицьки на Кіпрі, де й досі шанують його як одного з головних покровителів острова.

Прикмети 11 червня

Народні прикмети 11 червня / © pexels.com

Сонячна погода цього дня вважається знаком стабільного, врожайного літа.

Якщо дощ «тихий» і дрібний — до затяжної, але рівної погоди.

Щільний туман вранці — до спекотних найближчих днів.

Що завтра не можна робити

Цей день уявляли як час, коли опівдні ніби активізуються потойбічні сили природи — русалки, лісовики, відьми та вовкулаки. Через це існувала заборона на косовицю та збирання лікарських трав: вважалося, що рослини, зірвані в цей час, можуть «нести» небажану енергетику в дім.

Що можна робити завтра

У народній традиції цей день відомий як Варфоломіїв або Варнавин день, а також має образну назву Варнава Суничник — адже саме в цей час суничний сезон входить у свою найщедрішу фазу, і лісові ягоди достигають особливо активно.

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