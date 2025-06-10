Церковне свято 11 червня / © Unsplash

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Завтра, 11 червня, в православному календарі день пам’яті святих апостолів Вартоломея і Варнави. Вартоломей був одним з 12 апостолів Ісуса Христа. Його ім’я означає “син Толмея” — що натякає на родинне походження.

Його духовний шлях пов’язують з тривалим місіонерством у віддалених землях — від Індії і Вірменії до Персії й Ефіопії. Там, серед незнаних народів і жорстоких випробувань, апостол не лише розповсюджував Євангеліє, а й своєю самопожертвою закладав підвалини християнської віри.

За переказами, заради проповіді Христового вчення Вартоломей зазнав найжорстокіших мук — його живцем розіп’яли і зняли з тіла шкіру.

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Варнава ще одна яскрава постать, апостол з 70-ти, відомий як “син утіхи” — ім’я, яке підкреслює його роль як заохочувача і підтримки для спільноти віруючих.

Походив з Кіпру, був левітом за походженням, і був відомий своєю щедрістю: продавши власне майно, він пожертвував гроші для потреб нужденних християн.

Варнава відіграв вирішальну роль у прийнятті апостола Павла в середовище учнів Христа. Саме він, довіряючи Божому покликанню Павла, підтримав його, допомігши розпочати широку місіонерську діяльність.

Разом із Павлом Варнава вирушив у першу масштабну місіонерську подорож, проповідуючи на Кіпрі та в Азії. Вони зуміли заснувати численні громади, зміцнити віру і поширити християнство далеко за межі Іудеї.

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Проте між апостолами виникла суперечка — Варнава наполягав на супроводі молодого Марка, а Павло — ні. Через це їхній шлях розійшовся: Варнава повернувся на Кіпр, продовжуючи там свою місію.

Згідно з церковним переказом, Варнава прийняв мученицьку смерть, загинувши від каміння в руках язичників — за свою відданість Христу і жертовне служіння.

Прикмети 11 червня

Народні прикмети 11 червня / © unsplash.com

Багато роси цього дня — буде багатий урожай.

Захід сонця яскравий — до теплої погоди.

Погода ясна і спокійна — чекайте на тепле і врожайне літо.

Що завтра не можна робити

Згідно з віруваннями наших предків, у цей день подружжю суворо не рекомендується сваритися — інакше можна “налякати” своє щастя і зруйнувати гармонію в сім’ї. Не варто ні позичати, ні давати гроші в борг, бо весь наступний рік доведеться жити у фінансових труднощах.

Що можна робити завтра

У свято апостолів Варфоломія і Варнави важливо залагодити всі сварки й образи — особисто попросіть вибачення у тих, з ким були в сварці. Такий крок відкриває дорогу до благодаті та приносить у життя гармонію. Крім того, цей день сприятливий для генерального прибирання в домі: звільняючи простір від зайвого й сміття, можна відкрити двері для удачі і матеріального добробуту.

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